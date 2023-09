Ursache noch unklar Hunderte Meter Straße in Schweden weggebrochen

Mitten im Verkehr sind in Schweden mehr als hundert Meter Straße weggebrochen. Von dem Vorfall in der Nähe von Göteborg waren nach Polizeiangaben am Samstag rund ein Dutzend Autos betroffen. Drei Menschen seien leicht verletzt und ins Krankenhaus gebracht worden.

Die Ursache für das Wegbrechen der Straße in Stenungsund rund 50 Kilometer nördlich von Göteborg war zunächst unklar. Es wurde aber eine Ermittlung eingeleitet, ob womöglich eine nahegelegene Baustelle das Unglück ausgelöst haben könnte.

Mehrere Autos sollen nahe Stenungsund bei Göteborg über die Kante der zerstörten Europastraße E6 gestürzt sein. © dpa/ADAM IHSE

Vom Wegrutschen des Bodens waren den Angaben zufolge neben der Straße auch ein Waldgebiet sowie eine Tankstelle und ein Schnellimbiss betroffen. Insgesamt handelte es sich um ein Gebiet von 700 mal 200 Metern. (AFP)