Die heftigen Waldbrände an der französischen Atlantikküste südlich von Bordeaux sind nach rund zwei Wochen wieder aufgeflammt. 6000 Menschen hätten ihre Wohnungen verlassen müssen, 6000 Hektar Fläche seien von den Flammen zerstört worden, teilte die Präfektur am Mittwoch in Bordeaux mit. Im Ort Belin-Béliet seien 16 Häuser beschädigt oder zerstört worden. Bisher sei aber niemand verletzt worden, erklärte die Präfektur.

Die Richtung spanische Grenze führende Autobahn A63 wurde in beide Richtungen zwischen Bordeaux und Bayonne gesperrt. Innenminister Gérald Darmanin kündigte die Entsendung von 1000 zusätzlichen Feuerwehrleuten sowie den Einsatz neun weiterer Löschflugzeuge und zweier Hubschrauber in der Region an. Auch an anderen Stellen in Frankreich wüteten Waldbrände.

Darmanin geht nach eigenen Angaben von Brandstiftung aus. Es gebe den „großen Verdacht“, dass das Feuer „von Brandstiftern verursacht wurde“, sagte Darmanin am Mittwoch bei einem Besuch im Süden Frankreichs.

Im Juli bereits hatten die Brände in den Pinienwäldern entlang der Atlantikküste über 20.000 Hektar Land zerstört, das entspricht etwa der Fläche Stuttgarts. Mehr als 36.000 Menschen mussten vor den Flammen in Sicherheit gebracht werden, unter ihnen 6000 Touristen, die auf später durch das Feuer zerstörten Campingplätzen an der berühmten Düne von Pilat ihren Urlaub verbrachten.

Wegen der bereits dritten Hitzewelle dieses Sommers gilt für 18 Departements in Frankreich die Warnstufe Orange, teilte der Wetterdienst Meteo France am Mittwoch mit. Praktisch überall in Frankreich liegen die Temperaturen in den kommenden Tagen oft weit über 30 Grad, örtlich wird es bis zu 40 Grad warm. (dpa, AFP)