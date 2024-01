Verdächtige festgenommmen Mann stirbt nach Schlägen von Jugendlichen

Zwei Jungen im Alter von 14 und 16 Jahren sollen einen 52 Jahre alten Mann durch Faustschläge und Tritte getötet haben. Die beiden Jugendlichen seien in der vergangenen Woche festgenommen worden und in Untersuchungshaft gekommen, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Heilbronn mit.

Ihnen werde Körperverletzung mit Todesfolge vorgeworfen. Außerdem sollen sie für einen Raub verantwortlich sein. Die Attacke auf den 52-Jährigen ereignete sich demnach bereits am 16. Dezember am Bahnhof in Eppingen. Ein Streit der Jugendlichen mit dem Mann habe sich zu einer körperlichen Auseinandersetzung entwickelt.

An Weihnachten sei der Mann im Krankenhaus gestorben. „Die anschließende Obduktion ergab einen kausalen Zusammenhang zwischen der Gewalteinwirkung am 16. Dezember 2023 und dem Versterben des Mannes“, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.

Die zunächst flüchtigen Jungen seien gefasst worden, hieß es weiter. Neben dem Tod des Manns werfen die Ermittler den beiden Tatverdächtigen auch einen Raub im vergangenen Herbst vor. Die Ermittlungen dazu dauerten an. (AFP)