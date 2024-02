Verkehr beeinträchtigt Rotorblatt reißt in Baden-Württemberg von Windrad ab

In Baden-Württemberg ist ein Rotorblatt von einem Windrad abgerissen und auf den Boden gestürzt. Durch den Aufprall des rund 15 Tonnen schweren Flügels auf dem Acker wurden größere Einzelteile von dem Blatt abgerissen, wie die Polizei in Ulm am Freitag mitteilte. Aus Sicherheitsgründen kam es zu mehrstündigen Einschränkungen auf einer nahen Bahnstrecke und einer Autobahn.

Ein Passant beobachtete demnach am Donnerstag, wie der 40 Meter lange Flügel im Windpark Bermaringen-Temmenhausen zwischen Stuttgart und Ulm von dem Windrad abbrach.

Wegen starker Windböen habe die Gefahr bestanden, dass Bruchteile auf die angrenzenden Bahngleise oder die Autobahn 8 geweht würden, hieß es. Daher wurden dort Geschwindigkeitsbegrenzungen erlassen.

Die Züge mussten demnach vorübergehend auf Sicht fahren. Der Verkehr auf der Autobahn wurde auf 40 Stundenkilometer reduziert. Das Technische Hilfswerk beseitigte die Bruchteile. Die Schadenshöhe war zunächst nicht bekannt. (AFP)