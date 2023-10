Was ist dran an der Legende? Statue für New Yorker „Abwasser-Alligatoren“

In den New Yorker Abwasserkanälen soll es der Legende nach Alligatoren geben – jetzt gibt es ein Exemplar zumindest als Statue. Das Werk des schwedischen Künstlers Alexander Klingspor stellt einen Alligator auf der Rückseite einer Schachtabdeckung dar und ist seit kurzem auf dem Union Square mitten in Manhattan aufgestellt.

Nach Angaben der Nachbarschaftsorganisation Union Square Partnership, die hinter der Aktion steckt, soll die Skulptur noch bis Juni 2024 zu sehen sein.

Beliebte Gruselgeschichte zu Halloween

Der Legende zufolge sollen einige Menschen in New York früher Baby-Alligatoren, die als Haustiere aus südlicheren Bundesstaaten wie Florida oder Louisiana in die Stadt gebracht wurden, in den Abwasserkanälen ausgesetzt haben.

Dort seien sie dann sehr groß geworden und hätten sich vermehrt. Beweise für diese Legende hat noch nie jemand vorgelegt, sie wird in New York aber als Gruselgeschichte besonders zu Halloween gerne weitererzählt. (dpa)