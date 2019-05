Der Streit rund um das Sicherheitskonzept für das in der linksalternativen Szene beliebte und seit mehr als 20 Jahren friedlich verlaufende „Fusion“-Festival eskaliert erneut. Grund ist ein von „Zeit online“ publik gemachtes Einsatzkonzept der Polizei vom März, wonach die Polizei angeblich massiv aufrüsten will – bis hin zum Räumpanzer und Wasserwerfer. Erstellt wurde das Papier lange bevor die Polizei Anfang Mai ihr Einverständnis mit den bisherigen Sicherheitsvorkehrungen verweigert hatte.

Zunächst drehte sich alles um eine mobile Wache: Die Polizei wollte sie, um im Unglücks- und Katastrophenfall schnell eingreifen zu können. Sie begründete dies mit der „Beteiligung politischer, in Teilen hoch gewaltbereiter Personen“ und einer veränderten Sicherheitslage. Der Verein Kulturkosmos lehnt die Wache ab, dies würde der „Fusion“-Philosophie widersprechen. Vergangene Woche legte der Veranstalter ein Konzept vor, das eine Wache in unmittelbarer Nähe vorsieht. Bis Ende dieser Woche will das Amt Röbel-Lärz eine Entscheidung treffen.

Das Einsatzkonzept vom März sieht vor, dass Hunderte Beamte, uniformiert und zivil, im Schichtsystem auf dem Gelände patrouillieren. Außerhalb des Festivals auf einer früheren Militärbasis der Sowjets sollen schwere Fahrzeuge, eine Beweis- und Festnahmeeinheit, eine Hundertschaft zum Regeln des Verkehrs und eine Spezialgruppe stationiert werden, die sonst angekettete Demonstranten von Schienenschwellen losschneidet. Am eindrucksvollsten zeige sich der „Zeit“ das Ausmaß des Aufgebots in einer Zahl: „1000 Betten“ für Beamte.

"Bürgerkriegsähnliche Szenarien"

Die Veranstalter sprechen von einem „Polizeieinsatz mit bürgerkriegsähnlichen Szenarien“. Eine Sprecherin des Polizeipräsidiums Neubrandenburg hält die Aufregung für übertrieben: Es gebe verschiedene Einsatzvarianten. Welche zum Tragen komme, werde erst noch entschieden. Und wenn 333 Beamte in drei Schichten – Verkehrsbeamte, Versorger, Eingreifkräfte – am Tag im Einsatz sind, seien 1000 Betten nötig. Allein für Verkehrskontrollen seien es zu Spitzenzeiten 236 Beamte gewesen. Ob die Polizei überhaupt dauerhaft auf dem Festivalgelände anwesend sein muss, hänge von weitreichenden Verbesserungen des Sicherheitskonzeptes ab.

Mehr zum Thema Polizeipräsenz bei Festival "Fusion"-Veranstalter übergeben neues Sicherheitskonzept

Das Vertrauen zwischen Polizei und den Veranstaltern wird zusätzlich durch einen Datenschutzverstoß belastet: Eine Studentin der Polizeifachhochschule Güstrow kommt in ihrer im April vorgelegten Bachelorarbeit zu dem Ergebnis, dass die Sicherheit auf dem Festival-Gelände bei Unwetter oder Terrorismus nicht ausreicht. Für die Arbeit erhielt die Schülerin laut „Zeit“ Namen und Telefonnummern der Veranstalter und von Mitarbeitern der privaten Ordnungsdienste. Das müsse nun geprüft werden, erklärte die Polizei. Betreut wurde die Arbeit laut „Zeit“ von einem Polizisten, der bis 2016 bei der AfD war, wegen Körperverletzung verurteilt und an die Schule strafversetzt worden sei: weil er 2014 Reizgas sprühte, als Schüler an einem Wahlkampfstand der AfD Konfetti warfen.