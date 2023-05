Wegen Nervenerkrankung Céline Dion sagt alle bis April 2024 geplanten Europa-Konzerte ab

Nach mehrmaliger Verschiebung hat die kanadische Sängerin Céline Dion wegen ihrer neurologischen Erkrankung etwa 40 Konzerte in Europa abgesagt.

„Ich gebe mir sehr viel Mühe, meine Kräfte zurückzugewinnen, aber Tourneen können sogar schwierig sein, wenn man zu 100 Prozent bei Kräften ist“, begründete die 55-Jährige die Absage der bis April 2024 geplanten Konzerte am Freitag in einer im Onlinedienst Instagram veröffentlichten Erklärung.

„Auch wenn es mir das Herz bricht, ist es besser, wenn wir jetzt alles absagen, bis ich wirklich bereit bin, auf die Bühne zurückzukehren“, fügte Dion hinzu. Zugleich betonte die Pop-Sängerin, die durch Hits wie „Think Twice“ und „My Heart Will Go On“ bekannt ist, an ihre Fans gerichtet: „Ich gebe nicht auf...und ich kann es nicht erwarten, Euch wieder zu sehen.“

Tour startete schon 2019

Dions „Courage World Tour“ hatte 2019 begonnen. Nach 52 Konzerten hatte die Corona-Pandemie der Sängerin einen Strich durch die Rechnung gemacht. Danach musste die Grammy-Gewinnerin immer wieder wegen gesundheitlicher Probleme Konzerte verschieben.

Céline Dion bei einem Werbedreh in Paris 2019. © imago images / Starface/Sebastien Fremont / Starface

Dions nächstes Konzert ihrer Welttournee sollte am 1. September in Paris stattfinden. Auch Städte wie Helsinki, Budapest, Prag, Zürich, Wien, Dublin und London standen auf ihrem Programm. Im März kommenden Jahres hatte sie in Köln, Berlin, München, Hamburg und Mannheim auftreten wollen. Die Ticketpreise für die insgesamt 42 in Europa abgesagten Konzerte sollen nun zurückerstattet werden.

Im Dezember hatte Dion die Europa-Konzerte ihrer Welttournee wegen gesundheitlicher Probleme zunächst zum wiederholten Mal verschoben. Bei ihr sei die „sehr seltene neurologische Störung Stiff-Person-Syndrom“ diagnostiziert worden, erzählte Dion damals in einem fünfminütigen Instagram-Video. Die Erkrankung, die vor allem Muskelkrämpfe und stechende Schmerzen hervorruft, betrifft neben Dions Beinen auch ihre Stimmbänder: Sie hat Probleme beim Laufen und beim Singen.

Wie schwer genau ihre Beschwerden sind, ist aber unklar. Auch die genaue Ursache ihres Leidens ist unbekannt. Es wird angenommen, dass es sich um eine Autoimmunerkrankung handelt, bei der das Immunsystem den eigenen Körper angreift. Vom Stiff-Person-Syndrom ist nur etwa ein Mensch von einer Million betroffen. (AFP)