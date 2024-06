„Zu viel Schwuchtelei“ Papst soll erneut homophobes Wort verwendet haben

Mehrere italienische Medien haben am Mittwoch berichtet, dass der Papst ein Wort über Schwule gebraucht habe, das von vielen als abfällig empfunden wird. Bei einem nichtöffentlichen Treffen mit Priestern des Bistums Rom habe er am Dienstagnachmittag abermals das italienische Wort „frociaggine“ gebraucht, das in etwa dem deutschen Wort „Schwuchtelei“ entspricht. Die italienischen Medienberichte beriefen sich auf anonyme Teilnehmer des vertraulichen Treffens mit dem Papst.

Unklar blieb, ob der Papst sich das Wort zu eigen machte oder es lediglich zitierte. Die Rom-Korrespondentin der argentinischen Zeitung „La Nacion“, Elisabetta Pique, berichtete, der Papst habe bei dem Treffen erzählt, dass ihm ein Geistlicher gesagt habe, es gebe „hier im Vatikan zu viel Schwuchtelei“.

Übereinstimmend berichteten mehrere Medien, dass der Papst auch über die Frage der Zulassung von Homosexuellen in Priesterseminare gesprochen habe. Er habe betont, dass es „gute Jungs“ seien, dennoch gelte: „Mit dieser Veranlagung besser nicht (ins Priesterseminar).“

Das vatikanische Presseamt veröffentlichte am Dienstagabend eine allgemein gehaltene Zusammenfassung des rund 90-minütigen Gesprächs vom Nachmittag. Zum Thema Homosexuelle heißt es darin: „Er unterstrich die Notwendigkeit, sie in der Kirche willkommen zu heißen und zu begleiten. Und (er unterstrich) die vom Klerusdikasterium formulierte Mahnung zur Vorsicht bezüglich ihrer Aufnahme ins Priesterseminar.“ (KNA)