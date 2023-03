Täterinnen droht keine Strafe Zwölfjährige Luise aus Freudenberg von zwei Mädchen erstochen 

Die zwölfjährige Luise ist erstochen worden. Bei der Obduktion der Leiche in der Rechtsmedizin der Uniklinik Mainz seien zahlreiche Messerstiche festgestellt worden, teilten die Behörden am Dienstag mit. Das Mädchen aus dem siegerländischen Freudenberg sei in der Folge verblutet.

Es soll von zwei Mädchen im Alter von 12 und 13 Jahren getötet worden sein. Das sagte der Leitende Oberstaatsanwalt in Koblenz, Mario Mannweiler, bei einer Pressekonferenz. Sie sollen aus dem Bekanntenkreis der Getöteten stammen.

Nach ihrer ersten Anhörung seien Widersprüche aufgetaucht. Daraufhin seien sie am Montag erneut befragt worden. Dabei hätten sie die Tat eingeräumt. Die Kinder seien nun an einem „geschütztem Ort“.

Aufgrund ihres Alters droht den Mädchen keine Strafe. Sie seien mit 12 und 13 Jahren rechtlich strafunmündig, sagte Mario Mannweiler. Das heiße aber nicht, dass „jetzt nichts gemacht werde“, betonte der Oberstaatsanwalt. „Wir legen diesen Fall jetzt in die Hände der Jugendbehörden.“

Das zwölfjährige Mädchen war am Sonntag tot in der Nähe eines Radweges auf rheinland-pfälzischem Gebiet unmittelbar an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen gefunden worden. Das Kind war am Samstag als vermisst gemeldet worden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

„Wir sind in Freudenberg tief erschüttert und in Gedanken bei den Angehörigen“, sagte Bürgermeisterin Nicole Reschke am Montag. Den Mitschülerinnen und Mitschüler der Zwölfjährigen stehen Gesprächsangebote mit Psychologen zur Verfügung. (dpa/AFP)

Zur Startseite