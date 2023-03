Vatikan sprach zuvor von einer Kontrolluntersuchung Papst Franziskus mit „Atemwegsinfektion“ in Klinik

Der seit längerem mit Gesundheitsproblemen kämpfende Papst Franziskus ist am Mittwoch ins Krankenhaus gebracht worden - laut Vatikan zu im Voraus geplanten Kontrolluntersuchungen. Später am Tag stellte sich heraus, wie die Nachrichtenagentur AFP am Mittwochabend berichtet: Der Papst leidet an einer „Atemwegsinfektion“ und muss für einige Tage in der Klinik bleiben.

Das Oberhaupt der katholischen Kirche befinde sich seit dem Nachmittag im Gemelli-Krankenhaus im Rom, erklärte der Vatikan. Nach Angaben aus Vatikankreisen wurden vorsichtshalber alle Termine des 86-Jährigen für Donnerstag abgesagt.

Im Gemelli-Krankenhaus war der Papst im Juli 2021 am Darm operiert worden. Zudem kämpft Franziskus seit längerem mit Schmerzen im Knie. Der 86-Jährige stützt sich seit Monaten auf einen Gehstock oder sitzt im Rollstuhl.

Die körperlichen Beschwerden des Papstes hatten Spekulationen über einen möglichen Amtsverzicht des Kirchenoberhaupts befeuert. Ende Juli vergangenen Jahres kündigte er an, wegen seiner gesundheitlichen Beschwerden weniger reisen zu wollen.

Er müsse „seine Kräfte ein wenig aufsparen“ oder „andernfalls über die Möglichkeit nachdenken, beiseite zu treten“. Im Februar dieses Jahres allerdings erklärte er jedoch, ein Rücktritt stehe „derzeit nicht auf meinem Plan“. (AFP)

Zur Startseite