Ausgerechnet in dem Jahr, in dem bei „Germanys Next Top Model“ erstmals männliche Bewerber mitmachen konnten, mutmaßlich also neue Action sein würde, ist so gut wie gar nichts los gewesen. Es gab kaum Shootings, kaum Castings, kaum Laufsteg-Trainings, kaum Drama, kaum Tränen.

Das erboste Zuschauerinnen und Zuschauer, von denen zahlreiche unter #GNTM im Internet ihre wachsende Ratlosigkeit und Gelangweiltheit erst befremdet bewitzelten, dann empört herauszuschreien schienen.

Heidi Klum und ihrer Mannschaft ist seit Staffelstart im Februar wenig eingefallen, um das Runterschrumpfen von 40 Kandidatinnen und Kandidaten auf die sechs, die an diesem Donnerstag (20.15 Uhr bei Pro7) im Finale stehen, unterhaltsam zu gestalten.

Oder war etwa doch etwas los? Womöglich!