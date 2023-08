Ponyhof als Härtetest Schluss mit den Klischees vom Pferdemädchen!

Anni hat ein Geheimnis: Im Wald wartet Ponyherz auf sie. Ein Wildpferd. Niemand darf davon wissen. Erst recht nicht die zickigen Mädchen vom Reiterhof. So teasert der Carlsen-Verlag zusammengefasst seine Buchreihe „Ponyherz“ an, die jetzt auch als Film im Kino läuft. Und da ist er wieder: der große Irrtum.

Die Welt der Mädchen und ihrer Pferde gilt gemeinhin als rosarot, niedlich und übersichtlich. Da geht es um Mähnen flechten, Hufe polieren und Ponys Verfassung. Konflikte finden nur in der Kategorie „Zickerei“ statt. Von ernstzunehmenden Problemen ist in der Pferdewelt wenig zu sehen, dass sich die Floskel „kein Ponyhof“ für alles etablieren konnte, was mit Härte, Alltag und Relevanz zu tun hat. Sogar Andrea Nahles nutzt sie, die Chefin der Bundesagentur. „Arbeiten ist kein Ponyhof“, sagte sie kürzlich, um die mangelnde Anstrengungsbereitschaft der Generation Z zu monieren.

Dabei könnte sie als Reiterin und Pferdebesitzerin es doch besser wissen.

Wenn es darum geht, in der Reitstunde das beste Schulpferd zu ergattern, beißen sie gnadenlos Konkurrentinnen weg. Schriftstellerin Juli Zeh über Pferdemädchen

Viel richtiger beschrieben ist ein Ponyhof mit den Worten der Schriftstellerin und Publizistin Juli Zeh in ihrem Bestseller „Gebrauchsanweisung für Pferde“. Da steht das Wort für „stundenlang harte körperliche Arbeit, in der vagen Hoffnung, am Nachmittag eins der Spitzenpferde des Stallbesitzers trockenreiten zu dürfen“. Über die Pferdemädchen heißt es: „Wenn es darum geht, in der Reitstunde das beste Schulpferd zu ergattern, beißen sie gnadenlos Konkurrentinnen weg.“ Zeh weist in ihrem Buch auf die militärischen Wurzeln der Reiterei hin und schreibt: „Ein Rest von soldatischem Geist wirkt bis heute nach.“

Aktuell läuft der Kinofilm „Ponyherz“ im Kino. © Plaion Pictures

Zudem lernen junge Menschen auf Ponyhöfen, Verantwortung zu übernehmen. Und entwickeln emotionale Kompetenzen, weil sich im Umgang mit den Tieren auch bei Frust und Misserfolg unter Kontrolle behalten müssen. Man könnte also meinen, dass eine Gesellschaft, deren Jugend auf dem Ponyhof groß wird, einsatz- und leistungsbereiten Nachwuchs sicher hat und sich damit für ihre Zukunft gut aufgestellt sieht.

Stattdessen gibt es für Pferdemädchen fast ausschließlich Abwertung. Ihre Pferdeliebe ist peinlich, lächerlich, nicht nachvollziehbar. Warum ist das so?

Pferdeliebe ist Frauensache: Fast 80 Prozent der geschätzten vier Millionen Reiter in Deutschland sind Reiterinnen. Das grenzt sie aus einer eher an männlichen Ideen ausgerichteten Welt schon von allein aus und stellt sie unter Beobachtung. Die Liebe zu den Tieren wird als Ersatzhandlung gesehen und entsprechend oft mit sexistischen Stereotypen erklärt: Tierpflege als Brutpflege, die reiterlichen Bewegungen als Trockenübung für Sex und ähnliches mehr.

Nach Ansicht von Anja Schwanhäußer kann man kaum falscher liegen. Die Kulturanthropologin ist wie Juli Zeh selbst in ihrer Jugend Pferdemädchen gewesen und hat dieses Phänomen 2018 zu ihrem Studienobjekt gemacht. Nach drei Jahren Feldforschung auf einem Ponyhof im Berliner Umland ist Schwanhäußer der Ansicht, dass sämtliche Fragen nach „Mädchen und Jungs, Tieren und Menschen, Reichtum und Prekariat auch durch den Stall laufen“. Es fänden sich dort die „zentralen Probleme der Gesellschaft“ wieder.

Es laufen sämtliche Fragen nach Mädchen und Jungs, Tieren und Menschen, Reichtum und Prekariat auch durch den Stall. Anja Schwanhäußer, Kulturanthropologin

Die Pferdewelt sei für die von ihr befragten und beobachteten Mädchen eine Möglichkeit gewesen, aus den elterlich-engen Verhältnissen auszubrechen. Sie hätten ein „bisschen Wildheit“ ausgelebt, aber auch „Zärtlichkeit“. Im Umgang mit den Tieren auf dem kleinen Planeten außerhalb der großen Stadt hätten sie versucht, „dem Leben einen anderen Sinn zu geben“.

Pferde-Expertin: Kulturanthropologin Anja Schwanhäußer. © Scarlett Werth für den Tagesspiegel

Der Rückzug an einen Ort, der sich deutlich abgrenzen lässt vom alltäglichen Umfeld, ist eins der Indizien, die Schwanhäußer sagen lassen, dass es sich bei den Pferdemädchen um eine „weibliche Jugendsubkultur“ handelt. Die Einzige, die es überhaupt gibt. In der Regel sind jugendliche Subkulturen, ob Skater oder Sprayer, jungsdominiert.

Die Mädchen bemerken die Abwertung, die ihnen oft entgegengebracht wird, wehren sich aber dagegen. Bei Youtube finden sich etliche Videos, die unter Titeln wie „Du denkst also, Reiten ist einfach…“ wilde Szenen mit durchgehenden oder steigenden Pferden zeigen. Oder auch, wie Nicht-Reiter sich im Sattel hilflos anstellen und nach dem misslungenen Selbstversuch Respekt äußern.

Für Schwanhäußer ist die Tatsache, dass Mädchen für ihre Subkultur keinen Gegenstand wählen, sondern ein großes starkes Lebewesen, von zentraler Bedeutung. Zum einen würden sie dadurch aus der Objektivierung ausbrechen, die soziale Normen für Mädchen und Frauen oftmals bedeuten. Denn sie gehen als Subjekte lebendige Beziehungen mit artfremden Wesen ein. Und dann unterlaufen sie damit auch noch den Fokus auf die „Maschinengesellschaft“, wie die Kulturanthropologin es nennt, dem Jungs mit ihren dinglichen Subkultur-Accessoires sehr wohl immer noch entsprechen.

Schwanhäußer weist darauf hin, dass die Maschinen dem Pferd seinen Nutzen genommen hätten. Die Tiere wurden gesellschaftlich ausrangiert – „die Mädchen haben sich dann dieses Feld, das brach lag, angeeignet.“

So viel tatkräftige Subversion passt auf den ersten Blick gar nicht zu dem rosaroten Putz- und Kämm-Konsumklischee der Pferdemädchenwelt. Aber dann findet sich doch in einer x-beliebig herausgegriffenen Pferdeheft-Ausgabe gleich eine Fotostory davon, wie sich ein unangepasstes Pferdemädchen, das neu auf einem Hof ist, gegen die dort tonangebende Mädchengruppe durchsetzt. Auch die Beschreibung für den neuen „Ponyherz“-Film dreht sich um den Außenseiterin-Peergroup-Konflikt, der auch die ähnlich gelagerten „Ostwind“-Filme prägt.

Interessant in den Büchern und Filmen ist noch die gängige Darstellung der Mädchen mit reichen Eltern, die trotz eigenem Pferd und teuren Reitstiefeln noch zickig sind und gemein zum Tier. Quasi die hässliche Fratze des Kapitalismus, während die Outlaw-Mädchen ohne passendes Equipment mit der richtigen inneren Einstellung zum Sieg reiten. Das ist aus reiterlicher Sicht unsinnig und weckt vermutlich viele schnell enttäuschte Erwartungen.

Junge Menschen lernen auf Pferdehöfen, Verantwortung zu übernehmen – auch bei der Stallarbeit. © imago

Trotzdem kommt das Motiv vom besonderen Pferd, das sein scheues Herz an die besondere Heldin verschenkt, immer wieder vor. Diese besondere Beziehung bringt ihr dann Selbstbewusstsein, Stärke und Mut. Das lässt sich mit Anja Schwanhäußer auf den realen Ponyhöfen aber kaum wiederfinden. Mehr noch: Die Idee, dass die Pferde „Empowerment“ für die Mädchen seien, findet die Forscherin strukturell anzweifelbar: „Denn power im Sinne von potent, beherrschend, ist ja wieder stereotyp männlich, und um eine Affirmation des Maskulinen geht es den Mädchen auf dem Hof gerade nicht.“ Sondern um eine eigene Welt mit eigenen Regeln, die wesentlich durch den Faktor Pferd geprägt ist.

Dass die Mädchen ihre Subkultur an Tiere hängen, die ihnen kräftemäßig weit überlegen sind, und mit denen zu arbeiten nicht ohne Risiko ist, lässt ihre Welt fluider werden. Sie liefern sich auf mehreren Ebenen den Tieren aus, die nach ganz anderen Kriterien auf Menschen reagieren als Menschen. So kann der Vertrauensbeweis eines Pferdes für ein Mädchen die Gruppendynamik auf einem Ponyhof ebenso beeinflussen wie die Reitkünste eines anderen. Was alles nicht starr ist. Sowohl kann man sich die Zuneigung eines Pferdes erarbeiten als auch einen besseren Sitz im Sattel.

Diese Ambivalenzen können – jenseits vom Spaß an der Reiterei – die Pferdewelt zu einem sehr interessanten Ort machen. Dass die Filme, die darüber gedreht werden, viel stereotyper wirken als das, was sich vor Ort findet, liegt am Ende wohl daran, dass im Film auf zwei Akteure (beispielsweise Ponyherz-Anni und die zickigen Pferdemädchen) verteilt wird, was im echten Leben in einer Person vorkommt: Wildheit und Angepasstheit, Güte und Wut, Zartheit und Gerteneinsatz, Perlenohrringe und schmutzige Hände.

Der Umgang mit Pferden ist wie beispielsweise das Skaten viel mehr als nur eine Freizeitbeschäftigung. Es ist eine Haltung zum Leben – und zwar eine, die auf Einsatz und Anstrengung und Teamfähigkeit baut.

Der spöttische Spruch, ein Wasauchimmer sei „kein Ponyhof“ sollte also entweder inhaltlich revidiert oder gleich ganz ausgemistet werden.