Pro-russische Propaganda im Netz – und im Parlament Wie Putins Infokrieger in Deutschland Stimmung machen

Als Wladimir Putin am Mittwochmorgen im russischen Staatsfernsehen die Teilmobilmachung für seine Streitkräfte verkündet, überwiegt in den Kommentarspalten einschlägiger deutschsprachiger Telegram-Accounts die Euphorie. „Jetzt wird der Schalter von der militärischen Spezialoperation auf Krieg umgestellt“, schreibt ein User in einem Kanal namens „Deutsch-Russische Freundschaft“. Die Ukraine sei „jetzt schon Geschichte“.

