Profi-Tipps für den Cannabis-Anbau Was brauche ich für die erste Ernte?

Die schlechte Nachricht zuerst: „Die Krabbelviecher kommen auf jeden Fall.“ Das sagt Florian Rister, Kampagnenmanager beim Deutschen Hanfverband. Gegen Spinnmilben und Thripse gibt es aber natürliche Gegenmittel und viel Erfahrungswissen von denen, die seit Jahren und Jahrzehnten Cannabispflanzen anbauen – ob (halb-)legal im Ausland oder illegal in Deutschland.

Kein Grund also für Hobbygärtner, in Panik auszubrechen und – wie im Film „Lammbock“– panisch ins Gartencenter zu laufen. Zumal im Gegensatz zum Film der Anbau ab dem 1. April 2024 legal ist und man nicht mehr herumdrucksen muss, um welche Pflanze es sich denn nun handelt. Bis zu drei lebende Cannabispflanzen darf man in der eigenen Wohnung haben, und bis zu 50 Gramm Marihuana zum Eigenkonsum.