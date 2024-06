„Protzbischof“ Tebartz-van Elst Was wurde aus dem Kirchen-Krimi von Limburg?

Bei seiner Amtseinführung 2007 galt Franz-Peter Tebartz-van Elst, der neue Bischof von Limburg, als klug, scharf, dogmatisch.

Sechs Jahre später wird bekannt, dass er für den Ausbau seiner bischöflichen Residenz 31 Millionen Euro verprasst hat. Allein die Badewanne kostete 15.000 Euro.

1 Luxus

Im November 2007 wird Franz-Peter Tebartz-van Elst von Papst Benedikt zum Bischof des Bistums Limburg ernannt. Da ist er gerade 48 Jahre alt geworden, der jüngste seiner Art in diesem Amt.

Allerdings macht er sich durch seine streng kirchentreue theologische Einstellung in Verbindung mit schwer nachvollziehbaren Personalentscheidungen rasch unbeliebt. Er wettert gegen Homosexualität und Abtreibung, kritisiert heftig die Aussage des damaligen Bundespräsidenten Christian Wulff, „der Islam gehört inzwischen auch zu Deutschland“.

Franz-Peter Tebartz-van Elst während einer Messe im Petersdom in Rom 2014. © Imago/Rene Traut

Im März 2012 schreiben ihm 30 Priester einen Brief und beklagen sich über wachsende Resignation, zunehmende Krankheitsfälle und Rückzugstendenzen.

Dann heißt es im „Spiegel“, der Bischof sei erster Klasse nach Indien geflogen. Der dementiert, beantragt eine einstweilige Verfügung gegen das Magazin und gibt eine eidesstattliche Versicherung ab. Der „Spiegel“ indes belegt seine Behauptung, das Bistum zieht den Unterlassungsantrag reumütig zurück, die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts einer Falschaussage. Tebartz-van Elst gesteht und zahlt 20.000 Euro Strafe.

2 Last

Fast zur selben Zeit steigen die Kosten für den Umbau des Bischofssitzes auf immer neue Höhen. Im August 2012 sind es 5,5 Millionen Euro, im Juni 2013 9,85 Millionen, im Oktober 2013 bereits 31 Millionen. Die Limburger Stadtverwaltung rechnet gar mit einem Anstieg auf 40 Millionen.

Als Ursache gelten Luxuswünsche des bald als „Protzbischof“ titulierten Tebartz-van Elst: hochwertige Schreinerarbeiten (350.000 Euro), eine frei stehende Badewanne (15.000 Euro), Kunstwerke (450.000 Euro), Kapellenfenster (100.000 Euro), ein nachträglich eingebauter Seilzug für einen Adventskranz (50.000 Euro).

Der Dom und das Bischofshaus in der Limburger Altstadt. © Imago/Jakob Studnar

Nicht nur die Gläubigen reagieren mit Empörung, Wut und Entsetzen, zumal der für Finanzkontrollen zuständige bischöfliche Vermögensverwaltungsrat davon spricht, hinters Licht geführt worden zu sein.

Katholiken in Frankfurt verfassen einen Offenen Brief mit 4400 Unterschriften und warnen, die Zukunft der Diözese sei gefährdet. Im Oktober 2013 entbindet der Heilige Stuhl Tebartz-van Elst von seinen Pflichten als Bischof, am 26. März 2014 nimmt Papst Franziskus dessen Angebot zum Amtsverzicht an. Vorausgegangen waren ein Strafbefehl und eine interne Ermittlung.

3 Lamento

Durch den Skandal von Limburg wird zunehmend über die Vermögen der deutschen Bistümer diskutiert. Der Druck zur Transparenz steigt und wird begleitet von einer Kirchenaustrittswelle, die als „Tebartz-Effekt“ bekannt wird. Das Limburger Bistum legt seine Finanzen komplett offen, trennt Amt und Aufsicht, baut externe Kontrollen ein.

Tebartz-van Elst zieht zunächst ins Kloster Metten. Im Dezember 2014 ernennt ihn Papst Franziskus zum Delegaten im Päpstlichen Rat für die Neuevangelisierung.

Franz-Peter Tebartz-van Elst während eines Vortrags im Vatikan. Gerade hat er einen Reiseführer durch Rom geschrieben. © dpa/Annette Reuther

Dort werden die missionarischen Tätigkeiten der römisch-katholischen Kirche koordiniert. Tebartz-van Elst bleibt offenbar Zeit genug, um ein Reisebuch über Rom zu schreiben. Es soll im Oktober erscheinen und richtet sich an Touristen und Pilger.

Die bischöfliche Residenz im Bistum Limburg wird inzwischen von Tebartz‘ Nachfolger Georg Bätzing genutzt, der seit März 2020 auch Vorsitzender der Deutschen Bischofskonferenz ist.

Die Badewanne ist ein Teil des Museums und steht in der unteren Etage des Wohnbereichs, in den bislang noch niemand eingezogen ist. Er wird vornehmlich als Lager benutzt.