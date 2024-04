Psychologe über die Suche nach Arian „Im Umgang mit autistischen Menschen ist Kreativität entscheidend“

Herr Dr. Nashef, seit einer Woche wird in Bremervörde der sechsjährige Arian vermisst. Für die Einsatzkräfte ist die Suche besonders herausfordernd, da der Junge Autist ist. Sie sind Psychologe und Autismus-Experte: Was genau ist Autismus und warum spielt das in diesem Vermisstenfall eine Rolle?

Bei Autismus sind zwei Bereiche entscheidend: Zum einen Auffälligkeiten in der Interaktion und Kommunikation. Zum anderen repetitive und ritualisierte Verhaltensweisen. Im Fall von Arian ist sicherlich vor allem der erste Bereich entscheidend.

Menschen mit Autismus haben oft Schwierigkeiten in der Interaktion, zum Beispiel mit direktem Blickkontakt oder Mimik; sowohl aktiv als auch passiv. Das heißt, sie können auch die Mimik und Gestik des Gegenübers nicht immer richtig deuten. Das erschwert die Kommunikation entscheidend. Hinzu kommt die reduzierte „Theory of Mind“, also die Fähigkeit, sich in andere Menschen hineinzuversetzen und deren Verhalten sowie Absichten zu deuten.

Was heißt das konkret für den Alltag autistischer Menschen?

Die soziale Interaktion ist erschwert, Menschen mit Autismus könne nicht ohne Weiteres Kontakt zu anderen aufnehmen. Das Schließen von Freundschaften oder Smalltalk sind für sie sehr herausfordernd. Ich hatte mal einen Klienten, der mir in der Therapie sagte, er habe gar kein Interesse daran, Freunde zu finden. Er wollte viel lieber von den Leuten in Ruhe gelassen werden. Andere wiederum möchten gerne lernen, wie man Freundschaften schließt und hoffen, dass ich ihnen das in der Therapie gezielt beibringen kann. Sozusagen am besten nach Plan.

Arian aus Bremervörde: Polizei bittet um Mithilfe Seit Montagabend sucht die Bremervörder Polizei mit einem Großaufgebot von Einsatzkräften nach dem sechsjährigen Arian. © Polizeiinspektion Rotenburg Arian wurde zuletzt am Montagabend gegen 19.15 Uhr gesichtet (Videoaufnahmen).

gesichtet (Videoaufnahmen). Er ist bekleidet mit einem okker-gelbfarbenen, langärmligen Pullover und einer schwarzen Jogginghose.

und einer Das Kind ist den Angaben zufolge Autist und reagiert nicht auf Ansprache.

Die Bremervörder Polizei ruft die Einwohner in Elm dazu auf, mögliche Verstecke auf den eigenen Grundstücken nach dem Jungen abzusuchen. Arian könnte sich entkräftet in einen kleinen Winkel zurückgezogen haben.

Arian könnte sich entkräftet in einen kleinen Winkel zurückgezogen haben. Mögliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 04261/947104 oder via E-Mail entgegen: pressestelle@pi-row.polizei.niedersachsen.de

Zusammengefasst kann man sagen: Autistischen Menschen fehlt das Intuitive. Dadurch machen sie sich häufig unglaublich viele Gedanken und müssen sich sehr anstrengen, um das schaffen, was für andere normal ist. Auch mit Veränderungen kommen sie nicht gut zurecht, feste Rituale und deren Einhaltung sind enorm wichtig.

Das klingt nach einer großen Herausforderung, auch für Sie als Therapeuten.

Unsere Aufgabe ist vor allem, zu dolmetschen. Als Therapeut bemühe ich mich darum, Menschen mit Autismus beizubringen, wie unsere Gesellschaft funktioniert – und umgekehrt. Es ist sehr wichtig, zum Beispiel Lehrkräfte dafür zu sensibilisieren, wie sie mit autistischen Kindern umgehen können.

Das bedeutet aber auch, dass Menschen mit Autismus durchaus lernen können, einen „normalen“ Alltag zu leben?

Autistische Menschen können alles Mögliche lernen – die Irritation über das Verhalten der anderen bleibt dennoch. Autisten verstehen beispielsweise den Sinn von Smalltalk nicht. Ich habe mal einem Patienten zur Begrüßung gesagt, wie schön doch das Wetter heute sei. Er antworte daraufhin verständnislos: „Ja, das weiß ich doch.“

Viele Menschen mit Autismus reagieren überempfindlich auf äußere Reize, wie Lautstärke. Das kann zu einer großen Überforderung führen. Dr. Anas Nashef, Psychologe und Autismusexperte

Ich habe aber auch schon Menschen erlebt, die über Jahre hinweg Mimik und soziales Lächeln perfektioniert haben. Einer meiner Klienten hat zwar nicht verstanden, weshalb ein Lächeln und Blickkontakt wichtig sind.

Dennoch hat er vor dem Spiegel genau diese Aspekte intensiv geübt, um mit anderen Menschen in Kontakt treten zu können. Wichtig ist auch zu beachten, dass Autismus unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Deshalb sprechen wir heute vom Autismus-Spektrum.

Im Fall von Arian wird immer wieder darauf hingewiesen, dass der Junge auf keinen Fall angefasst werden soll, wenn man ihn findet. Auch laute Geräusche oder Jubel sollen vermieden werden. Was hat es damit auf sich?

Ich kenne Arian natürlich nicht persönlich, gehe aber davon aus, dass der Junge Schwierigkeiten mit Lärm und direkten Berührungen hat. Viele Menschen mit Autismus reagieren überempfindlich auf äußere Reize, wie eben Lautstärke. Das kann eine große Überforderung mit sich bringen. Wenn bei Arian diese Problematik besteht, kann das dazu führen, dass er bestimmte Geräusche nicht richtig einordnen kann und ihnen eher aus dem Weg geht.

Soldaten der Bundeswehr und Einsatzkräfte der Feuerwehr stellen sich auf, um ein Feld abzusuchen. © dpa/Moritz Frankenberg

Ähnlich ist es mit der taktilen Sinneswahrnehmung, also die Wahrnehmung von Berührungen. Für autistische Menschen können schon leichte Berührungen mit großen Schmerzen verbunden sein. Andere wiederum muss man besonders fest anfassen, um Schmerzen zu vermeiden.

Was bedeutet das für die Suchaktion? Kinder ohne eine Autismusstörung würden vermutlich ihr Versteck verlassen, wenn sie Erwachsene in der Nähe wahrnehmen.

Es ist eine sehr schwierige Situation. Einerseits braucht man viele Menschen, um das Kind zu finden. Dass aktuell 1200 Einsatzkräfte nach Arian suchen, ist hervorragend; je mehr, desto besser. Anderseits kann diese Menge an Menschen von dem Jungen durchaus als Bedrohung wahrgenommen werden, also versteckt er sich erst recht. Umso wichtiger ist die Strategie bei der Suche und dass eben nicht, wie sonst üblich, laut nach Arian gerufen wird. So lässt sich das Bedrohungsgefühl für den Jungen hoffentlich reduzieren.

Wenn Arian eine besondere Vorliebe für Luftballons und Süßigkeiten hat, sind das genau die Mittel, um ihn zu erreichen. Dr. Anas Nashef, Psychologe und Autismusexperte

Die Einsatzkräfte setzen bei ihrer Suche eher ungewöhnliche Methoden ein: Luftballons und Süßigkeiten wurden gut sichtbar an verschiedenen Orten aufgehängt, es werden Sprachnachrichten von Arians Mutter abgespielt, in dem sie ihrem Sohn explizit erlaubt, zu den Helfern Kontakt aufzunehmen.

Im Umgang mit autistischen Menschen ist eines entscheidend: Kreativität. Das gilt sowohl für die Therapie als auch für den alltäglichen Kontakt. Insofern ist es großartig, dass die Einsatzkräfte hier so kreativ vorgehen und gezielt auf die Spezialinteressen des Kindes eingehen. Wenn Arian eine besondere Vorliebe für Luftballons und Süßigkeiten hat, sind das genau die Mittel, um ihn zu erreichen.

Eine Ergotherapeutin, die die Polizei bei der Suche berät, sagte, dass Arian aufgrund der Autismusstörung vielleicht sogar bessere Chancen hat als andere Kinder, da er sich beispielsweise nicht ekeln würde, aus einer Pfütze zu trinken, wenn er durstig ist. Auch würden ihm der Wald und die Dunkelheit vermutlich keine Angst machen. Wie sehen Sie das?

Im Zusammenhang mit Autismus gibt es einige Themen, die eher nachteilig sein können. Dazu gehört unter anderem, dass das Gefahrenbewusstsein reduziert ist. Aber es gibt eben auch Aspekte, die in diesem Fall hilfreich sein können.

Wenn Arian sich durch äußere Reize gestört fühlt, wird er sich wahrscheinlich einen Ort suchen, an dem er diese Reize ausblenden kann – und das wird vermutlich ein warmer, geschützter Ort sein. Allerdings sind Autisten bei der Suche nach reizarmen Verstecken oft wesentlich kreativer als andere Menschen; das kann das Auffinden des Jungen zusätzlich erschweren.

Erwähnenswert ist noch, dass Menschen mit Autismus bisweilen weniger empfindlich auf Hunger oder Durst reagieren. Das kann hier von Vorteil sein.

Für wie wahrscheinlich halten Sie es, dass Arian sein Versteck – sollte er eines aufgesucht haben – von selbst verlässt, um sein Zuhause zu suchen?

Das lässt sich sehr schwer einschätzen. Autisten agieren meist aus einem Impuls im Sinne der Fokussierung eines Themas oder Interesses heraus. Arian hat möglicherweise aus einem solchen Impuls heraus sein Zuhause verlassen – vielleicht hängt das mit seinem Spezialinteresse zusammen. Es braucht einen neuerlichen Impuls, damit er entscheidet, heimzugehen. So oder so ist es wichtig, die Hoffnung nicht aufzugeben. Wir fiebern alle mit und hoffen sehr, dass Arian bald gefunden wird.