Psychologe über toxische Vorbilder für Jungen „Ein ‚echter‘ Mann spürt nicht mal Angst“

Herr Süfke, gegenwärtig sind durch den Fall Rammstein die Themen Machtmissbrauch und Gewalt sehr präsent. Zugleich zeigte eine Umfrage, dass 34 Prozent der befragten Männer zwischen 18 und 35 Jahren es okay finden, gegenüber Frauen handgreiflich zu werden. Was sagt das über den Zustand unserer Gesellschaft aus?

Jenseits aller Methodenkritik an dieser Studie sollten auch bei Zahlen, die „nur“ halb so hoch sind, bei uns die Alarmsirenen losgehen. Wir erleben weltweit einen „Backlash“, einen Rückschlag gegen Gleichberechtigungsbestrebungen durch misogyne, homo- und transphobe, extrem-konservative bis rechtsextreme Kreise, die versuchen, ihre männliche Vormachtstellung zu bewahren.