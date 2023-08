Banafshe Hourmazdi über „Loving Her“ „Eine lesbische Serie im ZDF-Hauptprogramm, das wärs doch“

Frau Hourmazdi, die zweite Staffel von Loving Her erscheint demnächst, mit Ihnen in der Hauptrolle. Eine Serie über Liebeschaos und Identitätssuche in den Zwanzigern – das ist erstmal nichts Neues. Was macht Loving Her anders?

Es geht um eine lesbische Frau of Color. Das an sich ist leider immer noch ein Alleinstellungsmerkmal.

Wobei dieses Anderssein in der Serie nicht groß thematisiert wird.

Ich würde eher sagen, es wird nicht problematisiert. In vielen anderen Filmen und Serien ist das Queersein – oder das Nicht-Weißsein – so etwas wie das Hindernis, mit dem die Figur umgehen muss. In Loving Her nicht.

Das ist vielleicht auch die Stärke der Serie: Sie erzählt vom Verlieben und Entlieben, von Sex und Zurückweisung, von der Frage, was man eigentlich vom Leben will. Dass die Hauptfigur Hanna lesbisch und nicht weiß ist, ist eher Nebensache.

Ja, sie hat Probleme wie alle anderen auch. Es gibt dem Ganzen eine Selbstverständlichkeit, aus dem queere Menschen oder Menschen of Color vielleicht Selbstbewusstsein tanken können. Denn auch wir streben nach Erfolg im Job, möchten eine funktionierende Beziehung, machen unsere Steuererklärung. Aber natürlich kann man die Serie auch genau dafür kritisieren. Denn für die meisten gehören Diskriminierungserfahrungen eben doch zur Realität. Und es braucht Räume, in denen über diesen Schmerz gesprochen wird. Loving Her bietet diesen Raum nicht, sondern ist eher ein Raum für Empowerment.

Auch andere Serien wie Euphoria, Heartstopper, Sense 8 behandeln queeres Leben ganz selbstverständlich, ohne es groß zu problematisieren. Wie erklären Sie sich das?

Das liegt glaube ich daran, dass heute Menschen an der Produktion beteiligt sind, die selbst queer sind und deshalb nicht das Bedürfnis haben, Queersein zu problematisieren. Dadurch werden nicht mehr nur schlimme Coming Out-Geschichten erzählt. Sondern auch, was währenddessen und danach stattfindet. Die Geschichten werden vielfältiger.

Hanna jagt ein Drama nach dem anderen: „Sie hat Probleme wie alle anderen auch“, sagt Darstellerin Banafshe Hourmazdi. © ZDF/Marcus Glahn

Hätte Loving Her in dieser Hinsicht noch vielfältiger sein können?

Auf jeden Fall. Abgesehen von einer – Hannas Mitbewohner Tobi – sind eigentlich alle handelnden Figuren queer. Trotzdem ist nicht eine trans* oder nicht-binäre Person dabei. In zukünftigen Staffeln ist das hoffentlich anders.

Wäre das vielleicht noch zu viel fürs deutsche Fernsehen?

Das müssen sich die Leute selbst fragen.

Loving Her bleibt zumindest erstmal eine Miniserie mit kurzen Folgen, die hauptsächlich in der Mediathek stattfindet.

ZDF-Hauptprogramm am Sonntagabend um 20.15 Uhr, Loving Her statt Rosamunde Pilcher. Das wärs doch. Ich glaube schon, dass Menschen das schauen würden. Meine Mutter hat die Serie gleich zweimal hintereinander gesehen.

Ob Mediathek oder Hauptprogramm: Sie sind mit Ihrer Rolle als Hanna die erste lesbische Frau of Color in der Hauptrolle einer Serie im deutschen Fernsehen. Was bedeutet Ihnen das?

Krass, oder? Wenn ich die ZDF-Mediathek öffne und mein Gesicht sehe, kommt mir das surreal vor. Der Erfolg von Loving Her vergangenes Jahr kam für das ZDF – und für mich – völlig überraschend. Vielleicht schafft das ein Bewusstsein: Wir brauchen mehr solcher Geschichten.

Erkennen Sie sich in Hanna wieder?

Auf jeden Fall. Diese absolute Unfähigkeit, romantische Beziehungen zu führen. Oder dieses Gefühl, dass alle anderen weiter sind als man selbst und man das Erwachsensein nicht gecheckt hat. In meinem Freundeskreis bekommen alle gerade Kinder, und ich laufe meinen ersten Marathon. Mache ich irgendwas falsch? Das ist glaube ich auch das Tolle an Hanna: Die meisten können in ihr etwas finden, mit dem sie sich identifizieren. Auch weiße hetero cis Männer. Das ist ja am Ende auch der Auftrag des öffentlich-rechtlichen Rundfunks – oder?

Banafshe Hourmazdi spielt die Hauptrolle in Loving Her, der ersten lesbischen Serie aus Deutschland. Am 25. August erscheint die zweite Staffel in der ZDF-Mediathek, am 3. und 10. September laufen die Folgen um 20.15 Uhr auf ZDFneo.