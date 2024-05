Berliner Kita in queerem Haus „Wir bekommen sehr viele Anfragen von außerhalb“

Marcel de Groot, seit einem halben Jahr ist der Lebensort Vielfalt am Südkreuz offiziell eröffnet. Es ist das größte Mehrgenerationenprojekt der Schwulenberatung Berlin. Wie entwickelt sich das Haus?

Rund 90 Leute leben hier, die Teams arbeiten seit Januar vollständig, die Kita hat eröffnet, ebenso das Restaurant – man merkt, dass das Haus lebt! Die Bewohner*innen sind miteinander in Kontakt, viele sagen, sie hatten noch nie so viel Kontakt zu Nachbarn, und zwar im positiven Sinn. Die Projekte sind untereinander im Austausch, viele Menschen kommen zur Beratung, die Gastronomie läuft, auch wenn hier noch mehr ginge, weil wir eine Baustelle des Bezirks vor dem Haus haben.

Zur Person Marcel de Groot ist Geschäftsführer der Schwulenberatung Berlin. © privat

Besonders im öffentlichen Fokus steht die queere Kita des Hauses, eine selbst für Berlin einmalige Einrichtung. Queere Kita – was bedeutet das eigentlich?

Wir nennen das nicht queere Kita. Wir sagen: Als queere Organisation haben wir eine Kita, das ist ein feiner Unterschied. Genderpädagogik ist wichtig, aber oft geht es um andere Fragen des Kita-Alltags: Wie werden die Eltern einbezogen, Integration von behinderten Kindern, welche Materialien werden gekauft, wie gestalten wir die Außenräume? Gerade ist unser Garten fertig geworden.

Wie sind die Kita-Gruppen zusammengesetzt?

Wir haben momentan 85 Kinder. Bei den Eltern gehören rund 30 Prozent zur Zielgruppe, sind also schwul, lesbisch, trans. Das halte ich für relativ viel, manche Regenbogenfamilien kommen auch von weiter her, weil sie ihr Kind genau bei uns unterbringen wollen.

Bei den heterosexuellen Eltern haben wir große Unterschiede in den Konstellationen: alleinerziehend, in Ko-Partnerschaft, herkömmliche Familien. Das Thema Gender wird bei den Eltern nicht infrage gestellt, sie werden dazu mit einer Broschüre aufgeklärt. Da geht es eher um Fragen wie Ernährung oder Eingewöhnung. Eines unterscheidet uns noch von anderen Kitas.

Was ist das?

Wir bekommen sehr viele Anfragen von außerhalb, von Hochschulen aus dem ganzen Bundesgebiet. Studierende fragen, wie lebt Ihr das, wie macht Ihr das? Das freut uns, wir wollen aber auch nicht pausenlos Besuch haben, weil das zu Unruhe unter den Kindern führen würde. Wir reduzieren das auf einmal im Monat.

Eine gewisse Naivität, die wir vor zwei Jahren noch als Einrichtung hatten, haben wir abgelegt. Marcel de Groot.

Wegen Bedrohungen von Rechtsextremen musste für die Kita ein Sicherheitskonzept mit Einlasskontrollen entwickelt werden. Gilt das immer noch, oder hat sich die Lage inzwischen beruhigt?

Die Lage hat sich beruhigt, aber das Konzept gilt immer noch. Eine gewisse Naivität, die wir vor zwei Jahren noch als Einrichtung hatten, haben wir abgelegt. Wir sind etwas mehr auf der Hut, das gilt wahrscheinlich für alle queeren Einrichtungen. Wir informieren die Kolleg*innen immer wieder: Wenn ihr etwas Seltsames seht, meldet Euch.

Das Haus bietet Wohnungen, WGs und betreutes Wohnen für queere Menschen, schon bei der Eröffnung war die Warteliste lang. Wie hoch ist der aktuelle Bedarf?

Es stehen knapp 1000 Menschen auf der Warteliste. Es ist einerseits schön, dass so viele Interesse haben, aber auch schrecklich, dass wir so viele abweisen müssen. Stadtplanung sollte sich auch für andere Wohnformen öffnen. Da sind die Wohnungsbaugesellschaften aber unglaublich zäh und träge.

Siehen Sie beim Senat Bestrebungen, neue queere Wohnhäuser zu ermöglichen?

Nein. Das ist vielleicht eine einfache Antwort. Ich merke schon, dass darüber geredet und sich Mühe gegeben wird. Aber die Bürokratisierung ist enorm, und die Anforderungen ans Bauen sind stark gestiegen. Wenn wir dann mit queerem Bauen kommen, ist das für die meisten überfordernd.