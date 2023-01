Bi Berlin Eine kleine bisexuelle Geschichte der Hauptstadt

Das „B“ in „LGBTIQ“ wird oft übersehen: Bisexualität wird leider auch in der queeren Community immer noch allzu häufig ignoriert. Umso wichtiger ist eine Broschüre zur jüngeren Bi-Geschichte Berlins, die gerade auf der Seite des Vereins BiBerlin hochgeladen wurde und erstmals die bisexuelle Community der Stadt in den Blick nimmt.

Das Werk, gefördert unter anderem durch die Landesstelle für für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung, zeigt eindrucksvoll, dass es keineswegs eine gradlinige Geschichte ist.

Um 1988/89 – dem Startpunkt der Dokumentation – entstanden im Osten wie im Westen Berlins Gesprächskreise und Treffen, Ein Zentrum ist der Sonntags-Club in Prenzlauer Berg, der sich Ende 1989 explizit als „Berliner Vereinigung von lesbischen, schwulen und bisexuellen BürgerInnen“ gründet. DT64, der Jugendsender des DDR-Radios, bringt 1990 eine erste Sendung zu Bisexualität.

1992 formiert sich aus Potsdam und Berlin heraus das Bisexuelle Netzwerk BiNe, das ab 1994 „BiJou“, das Bisexuelle Journal, als erste bisexuelle Zeitschrift herausgibt. Es folgen ein weiteres Zentrum und „Bisco„, eine bisexuelle Disco im legendären Ackerkeller in Mitte. 1997 war BiNe das erste Mal auf dem Berliner CSD mit einem Truck vertreten.

Während es den Anschein hat, dass die Community in den Neunzigern stetig wächst, passiert nach der Jahrtausendwende offenbar erst einmal das Gegenteil. „Einzelaktionen, Verlagerung oder Rückzug ins Private?„, fragt die Broschüre – so genau ist das heute nicht mehr nachzuvollziehen.

Erst in der jüngsten Zeit geht es wieder aufwärts. Mit BiBerlin gibt es seit 2018 einen neuen, eigenständigen Bi+-Verein, mit offenem Treffen, Bi-Kaffeeklatsch und – ziemlich neu – einem Bi+ FLINTA Stammtisch. Geradezu historisch dann ein Ereignis 2021: Erstmals wird die Bi-Flagge am Internationalen Tag für Bisexuelle Sichtbarkeit vor dem Rathaus Schöneberg und der Justizverwaltung gehisst: Ein wichtiger Schritt zur öffentlichen Sichtbarkeit.

