Debatte um Drag-Lesungen Kinderschutz als vorgeschobenes Argument

Wer an Dragqueens denkt, denkt womöglich an RuPaul, die erfolgreiche Erfinderin der Unterhaltungs-Show „RuPaul's Drag Race“. Oder an Olivia Jones, Deutschlands bekannteste Dragkünstlerin. Markus Söder dürfte wohl den wenigsten in den Sinn kommen. Dabei kennt sich auch der bayerische Ministerpräsident mit der Kunstform aus, bei spielerisch die Rolle eines anderen Geschlechts angenommen wird.

Verkleidet als Marilyn Monroe verteilte Söder 2013, damals noch bayerischer Finanzminister, an Fasnacht Luftküsse und trug dabei Glitzerschmuck, aufgeklebte Fingernägel und Federboa. Ob einige seiner Partei diesen Auftritt damals als Gefährdung des Kindeswohls betrachtet haben? Gut möglich. Denn Teile der CSU sowie der Freien Wähler machen derzeit Stimmung gegen die Kunst des Drags.

Markus Söder im Februar 2013 verkleidet als Marilyn Monroe auf der Prunksitzung des Fränkischen Fastnachtsverbandes „Fastnacht in Franken“ in Veitshöchheim bei Würzburg (Bayern). © dpa/David Ebener

In München soll Mitte Juni in der Stadtbibliothek Bogenhausen eine Lesung für Kinder von Dragperformer:innen stattfinden. Dazu heißt es von Veranstalter:innenseite: „Drag Queen Vicky Voyage mit Drag King Eric BigClit und die trans* Jungautorin Juliana Gleisenberg nehmen euch mit in farbenfrohe Welten, die unabhängig vom Geschlecht zeigen, was das Leben für euch bereithält und dass wir alles tun können, wenn wir an unseren Träumen festhalten.“ Die Veranstalter:innen betonten in Interviews, dass die Lesung kindergerecht ablaufen werde.

Cancel Culture made in Bayern

Dennoch hetzen Politiker:innen der CSU sowie der Freien Wähler gegen die Lesung. CSU-Generalsekretär Martin Huber schrieb auf Twitter: „Lasst Kinder einfach Kinder sein… Vierjährige sollten mit Bauklötzen oder Knete spielen und nicht mit woker Frühsexualisierung indoktriniert werden.“ Auch der Chef der Freien Wähler und bayerische Wirtschaftsminister Hubert Aiwanger äußerte sich ablehnende zu der Veranstaltung: „Ihr seid eine Gefahr für unser Land, wenn Ihr sowas gut findet!“, schrieb er auf Twitter.

Nun möchte die CSU-Fraktion im Bezirksausschuss Bogenhausen laut „Bild“-Zeitung einen Dringlichkeitsantrag einbringen und Oberbürgermeister Dieter Reiter von der SPD auffordern, die Veranstaltung zu unterbinden. Dieser hat jedoch bereits gesagt, dass das für ihn nicht in Frage kommt.

Wortwahl und Argumentation der konservativen Politiker:innen erinnern dabei an den Sprachgebrauch von Rechtspopulist:innen. So wird der Begriff der Frühsexualisierung immer wieder von der AfD aufgegriffen, um Aufklärungsarbeit bei Kindern zu verteufeln, die abseits der Heteronormativität stattfindet.

Sexuelle Themen sollen bei der Drag-Lesung in München überhaupt nicht besprochen werden. Es ist lediglich geplant, dass die Künstler:innen aus Kinderbüchern vorlesen – und dabei eben verkleidet sein.

Die Berliner Drag Queen Pansy. © Promo

Den Unmut der Politiker:innen kann die Berliner Draqperformerin Pansy nicht nachvollziehen: „Wie jede andere Form der Unterhaltung ist Drag manchmal für Kinder und manchmal eben nicht.“ Die Forderungen nach Verboten hält sie für eine Scheindebatte: „Wenn ein Schauspieler in einem Film für Erwachsene mitspielt, der Sex und Gewalt zeigt und im nächsten Jahr in einem Film für Kinder mitspielt, in dem sprechende Hunde zu sehen sind, wird niemand fordern, Filme mit sprechenden Hunden zu verbieten, nur weil der gleiche Schauspieler mitspielt.“

Ihrer Meinung nach können Drag-Lesungen ohne Probleme kindgerecht aufbereitet werden: „Die geforderten Verbote haben mit dem Schutz von Kindern nichts zu tun, sondern mit der Auslöschung von queeren und trans* Menschen.“

Wie steht Schwarz-Rot zur Debatte?

Werden auch in Berlin bald die ersten Stimmen laut, die Verbote von Drag-Shows und -Lesungen fordern? Lisa Knack, queerpolitische Sprecherin der CDU-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, sagt: „Persönlich kann ich mir ein Verbot für Berlin nicht vorstellen.“ Darüber hinaus sei sie persönlich offen dafür, ein solches Format mit eigenen Kindern zu besuchen – solange es „kindgerecht und aufklärerisch aufgearbeitet ist.”

Deutlicher positioniert sich Wiebke Neumann, queerpolitische Sprecherin der SPD-Fraktion des Berliner Abgeordnetenhauses: „Ich halte diese Debatte für Quatsch und verstehe nicht, wo die Unionspolitiker*innen ihre Empörung und die Verbotswünsche hernehmen.“ Weiter sagt sie: „Solche Verbote wird es in der Regenbogenhauptstadt Berlin nicht geben und solche Scheindebatten wie in Bayern brauchen wir hier auch nicht führen.“

Vorbild USA?

In den USA wurden in den letzten Monaten bereits zahlreiche Gesetze auf den Weg gebracht, die Drag-Performer:innen Restriktionen auferlegen – oder Shows gänzlich verbieten. So hat der Gouverneur des US-Bundesstaats Florida, Ron DeSantis, ein Gesetz unterzeichnet, das Minderjährigen verbietet, Drag-Shows zu besuchen. In weiteren Bundesstaaten, darunter Iowa, Kansas und Texas, sind ebenfalls Gesetze geplant, die Drag-Performances erheblich einschränken oder gänzlich verbieten könnten.

DeSantis geht in Florida nicht nur gegen Drag-Performer:innen, sondern gegen die gesamte queere Community vor. So darf dort seit Kurzem per Gesetz an Schulen nicht mehr über LGBTIQ-Themen aufgeklärt werden.

Die queerfeindliche Agenda des Gouverneurs hielt einige Politiker:innen der CSU, darunter der frühere Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer, nicht davon ab, ihm einen Besuch abzustatten. Scheuer postete ein Foto des Besuchs auf Twitter und schrieb: „Die starken strategischen und außenpolitischen Einschätzungen des Gouverneurs heben die transatlantische Zusammenarbeit hervor.“ Der Besuch rief nicht nur Kritik von anderen Parteien, sondern auch aus den eigenen Reihen hervor.

Die USA werden momentan von einer Welle queerfeindliche Gesetze überrollt. Die Nichtregierungsorganisation American Civil Liberties Union listet 490 Gesetzesvorhaben, die sich gegen LGBTIQ-Personen richten. Vor allem die Rechte von trans* Personen sollen beschnitten werden.

Drag-Performerin Pansy, die aus South Carolina kommt, glaubt, dass solche Gesetze bald auch schon in Deutschland auf den Weg gebracht werden könnten. „Das ist nur eine Frage der Zeit“, sagt die Veranstalterin von Ringelpiez, einer Drag-Show im Theater des Westens.

Entmutigen lassen, will sie sich dadurch aber nicht: „Mich interessiert es nicht, was irgendwelche Polkitiker:innen von mir halten. Sie müssten mich schon töten, um mich mundtot zu machen und von dem abzuhalten, was ich tue.“ So dramatisch wird es hoffentlich in Berlin nicht kommen. Doch wie die Münchner Debatte zeigt, sind politische Attacken auf Dragperformer:innen kein fernes Phänomen mehr. Die Sorge der Community ist real und nachvollziehbar.