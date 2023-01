Die Berliner Rapperin JNNRHNDRXX „Ich gehe da jetzt raus, ich gebe meinen Senf dazu“

Es ist ein großer Auftritt: Beim Abschlusskonzert der Berliner CSD-Parade steht JNNRHNDRXX auf der Bühne am Brandenburger Tor, feuert ihre Raps ab, die Stimme fest, die Schritte auch. Die Stimmung ist gut, die Menge tanzt.

Die Songs, die JNNRHNDRXX – gesprochen Jenner Hendrixx – im knallroten Outfit performt, stammen von ihrer 2022 erschienenen ersten EP „Staaken Trauma“. Der Titel ist Programm, denn es geht darin um Erfahrungen, die die 26-Jährige im Spandauer Stadtteil Staaken gemacht hat. Sie zog dort als Teenagerin hin und hatte es oft nicht leicht.

Ihr Debüt-EP ist auch eine Verarbeitung der Traumata, die ihr als Schwarzer trans Frau widerfahren sind. „I’m proud to be black“, sagt sie heute. Doch das war ein Prozess. Im Videogespräch, bei dem sie genau wie in ihren Songtexten immer wieder Deutsch mit Englisch mischt, erzählt JNNRHNDRXX, dass sie viel lernen und viel opfern musste. Wie rassistisch langjährige Freund*innen waren, merkte sie erst später. Sie habe einige Freundschaften beendet. Heute ist sie sich der Strukturen bewusst, die sie in ihrer Identität angreifen. Und schießt in ihren Songs zurück.

In dem Stück „Canceln“ rappt sie etwa darüber, dass Trans- und Homophobie abgeschafft gehören. Zudem beschäftigt sich mit Blackfishing, der Praxis weißer Stars, die eigene Haut dunkler zu schminken und damit eine Zugehörigkeit zur schwarzen Kultur zu suggerieren. „Mein Skin Tone real und keine Kopie, lieben wir“, lautet eine Zeile, mit der die Berlinerin sich von den Blackfishing-Künstlerinnen wie Ariana Grande oder Shirin David abgrenzt.

„Diese Leute wissen, was sie tun. Sie können am Ende des Tages nachhause gehen und alles abschminken“, sagt JNNRHNDRXX. Sie würden aus der Schwarzen Kultur so viel wie nur möglich heraussaugen. „Und plötzlich kommt der Moment, wo sie checken: Oh, ich bin weiß und vielleicht kommt das besser an.“ Auch seien rassistische Stereotype ein fester Bestandteil der Musikindustrie. Dicke Hintern, dicke Lippen, sagt die Rapperin, das werde heute gefeiert. „Freundinnen von mir oder auch ich wurden genau deswegen gemobbt.“

Auch in ihrer Sprache sei sie als Künstlerin nicht frei gewesen. Ihre Ausdrucksweise wird – anders als bei weißen Künstler*innen – oft mit ihrer Hautfarbe in Verbindung gebracht. „Als Schwarze Frau bist du ja schon wütend, wenn du einmal Stopp sagst. Dann heißt es schon: Die ist ja voll aggressiv.“ Aufgrund solcher Vorurteile habe sie einige ihrer Songtexte überarbeitet.

„Oft schreibe ich und denke dabei ‚Ihr könnt mich mal alle‘, dann schlafe ich eine Nacht drüber und sage: Okay, ein paar Sachen müssen raus.“ Mit den Texten verarbeite sie auch ihre Wut, sagt die Rapperin, die am Freitag im Kreuzberger SO36 beim queerfeministischen Festival Awesome HipHop Humans auftreten wird.

Ein weiteres Problem sei, dass trans Frauen unterrepräsentiert sind. Für Filmaufnahmen würden etwa gern mal irgendwelche Männer engagiert, die eine Perücke tragen. „Wie sollen wir einer Gesellschaft nahebringen, dass wir dazugehören, dass man kein Alien ist, wenn man die Rollen so vergibt?“ Als sie zu einem Casting eingeladen wurde, sagte man ihr anschließend, sie sei nicht trans genug. „Da muss noch ganz viel passieren.“

Ich stehe für keine Community, nicht für die queere Community und auch nicht für die Schwarze Community. JNNRHNDRXX

Früher habe sie immer gedacht, sie sei zu viel, habe nirgendwo einen Platz. Dann kam Corona. Und die Proteste nach dem rassistischen Mord am US-Amerikaner George Floyd kamen in Europa an. JNNRHNDRXX hat in dieser Zeit viel nachgedacht, daraus entstand eine neue Haltung: „Jetzt gehe ich da raus, jetzt gebe ich meinen Senf ab“

Ihre Musik sei für alle. Empowerment sei immer gut, sagt sie, doch sie will auch das Recht haben, sie selbst sein zu dürfen. „Ich stehe für keine Community, nicht für die queere Community und auch nicht für die Schwarze Community. Ich stehe für mich selbst.“ Oft hörte sie die Frage, wie es sei, queeren Deutschrap zu machen. Queerer Deutschrap? Jenner Hendrixx schüttelt den Kopf, sie sagt bestimmt: „Ich bin queer und ich mache Deutschrap.“

Als Kind ist sie über den Kirchenchor mit Gospel und über MTV und Viva mit der Musik von Ashanti, Aaliyah, Ciara und Destiny’s Child in Kontakt gekommen. Sie habe ständig gesungen sagt sie, auch wenn es nicht immer gut klangt, ergänzt sie lachend. „Trotzdem: Ich habe gesungen und gesungen und gesungen.“ Und sie wusste: Sie will so sein wie Beyoncé, Nicky Minaj und all die anderen in den Videoclips.

Heute schaut sie gern Serien wie „Modern Family“ oder „Vampire Diaries“. Sie scrollt durch Tiktok, schaut Netflix, schwärmt von ihren besten Freundinnen. Außerdem wartet sie derzeit sehnlichst auf eine Rückmeldung zu ihrem Bafög-Antrag.

Sobald sie das Haus verlässt, ist sie keine Privatperson mehr, sondern wird politisiert. Das spüre JNNRHNDRXX an den Blicken, aber auch, wenn Fragen über Schwarze kommen oder über Dragqueens. Sie fragt sich dann, was sie damit zu tun habe. „Steht auf meiner Stirn Olaf Scholz?“

Ihre Songs machen nachdenklich, machen Stimmung und Lust auf mehr. Nur vielleicht nicht bei „Karens“, wie Weiße und weniger reflektierte Frauen in der Meme-Kultur der Sozialen Medien genannt werden. So heißt es auch in JNNRHNDRXXs Song „Lick It“: „Karen hört den Song und bekommt german Angst.“ Noch mehr zittern wird Karen, wenn die Rapperin ihr Debütalbum veröffentlicht. Sie arbeitet gerade daran.

