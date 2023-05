Diskriminierung queerer Eltern Der lange Weg zur Reform des Abstammungsrechts

Der Druck, endlich das Abstammungsrecht zu reformieren, steigt. Sechs Fälle liegen mittlerweile beim Bundesverfassungsgericht, in denen queere Elternpaare gegen die Benachteiligung gegenüber heterosexuellen Paaren klagen. Anfang Mai hatte das Amtsgericht München das Verfahren zweier verheirateter Mütter zur rechtlichen Anerkennung der Elternschaft ausgesetzt und nach Karlsruhe gegeben.

In diesem Fall hatte ein lesbisches Ehepaar sich entschieden, mithilfe einer sogenannten reziproken Eizellspende ein Kind zu bekommen. Dabei wird einer der Partnerinnen eine Eizelle entnommen, mit dem Spendersamen befruchtet und anschließend der anderen Partnerin eingesetzt, die das Kind austrägt. Nur die Frau, die das Kind zur Welt brachte, gilt als Mutter. Ihre Ehefrau, von der die Eizelle stammt und die also genetisch mit dem Kind verwandt ist, muss das Kind bei einer sogenannten Stiefkindadoption adoptieren.

Das Recht erkennt nur Frau und Mann als Eltern an

Das liegt am deutschen Abstammungsrecht das vorsieht vor, dass die Person, die das Kind gebärt, automatisch als „Mutter“ in die Geburtsurkunde eingetragen wird. Als zweites Elternteil kommt lediglich ein „Vater“ in Frage, also eine Person mit männlichem Geschlechtseintrag. Auf diese Weise werden lesbische Elternpaare ausgeschlossen, aber auch viele Paare, bei denen ein Elternteil trans ist oder den Geschlechtseintrag „divers“ hat. Sie müssen ihre Kinder erst adoptieren, um rechtlich als Elternteile anerkannt zu werden und zum Zeitpunkt der Geburt mit der gebärenden Person verheiratet sein.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen von unseren Redakteuren ausgewählten, externen Inhalt, der den Artikel für Sie mit zusätzlichen Informationen anreichert. Sie können sich hier den externen Inhalt mit einem Klick anzeigen lassen oder wieder ausblenden. Externen Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir der externe Inhalt angezeigt wird. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr Informationen dazu erhalten Sie in den Datenschutz-Einstellungen. Diese finden Sie ganz unten auf unserer Seite im Footer, sodass Sie Ihre Einstellungen jederzeit verwalten oder widerrufen können.

Die rechtliche Situation geht vor allem zu Lasten des Kindes, bis zum Ende de Verfahrens der Stiefkindadoption rechtlich als Halbwaise gilt. Überdies kann es gegenüber dem zweiten Elternteil keinerlei rechtliche Ansprüche geltend machen kann, etwa was Unterhaltszahlungen angeht. Auch für die gebärende Person ist die fehlende rechtliche Absicherung psychisch belastend – zumal in einer vulnerablen Situation wie der Schwangerschaft und der Zeit nach der Geburt. Der Prozess der Stiefkindadoption wird von vielen betroffenen Familien zudem als entwürdigend empfunden und kann sich über Monate oder sogar Jahre ziehen.

Bei Hetero-Paaren ist das anders: Da können beide Elternteile bei der Geburt als Elternteile anerkannt werden und zwar unabhängig davon, ob sie es biologisch gesehen sind. Selbst wenn sie nicht verheiratet sind. Die Elternschaft nicht an die biologische Abstammung zu knüpfen, wird der Lebensrealität vieler Familienkonstellationen durchaus gerecht, etwa wenn sich ein Paar nach einem sogenannten „Seitensprung“ dazu entscheidet, das Kind gemeinsam großzuziehen. Bei queeren Familien wird das Argument der biologischen Abstammung jedoch genutzt, um sie rechtlich zu diskriminieren.

Mehrere Familien zogen vor Gericht

Dagegen zogen schon mehrere Familien vor Gericht, allen voran das Elternpaar Gesa Teichert-Akkermann und Verena Akkermann. Ihr Fall erregte im Jahr 2020 besonders viel Aufmerksamkeit, da das Abstammungsrecht in diesem Zusammenhang zum ersten Mal als verfassungswidrig eingestuft und vom Oberlandesgericht Celle deshalb an das Bundesverfassungsgericht weitergeleitet wurde.

Danach waren die Hoffnungen vieler betroffener Familien groß, dass ein Urteil aus Karlsruhe nicht nur die Akkermanns rechtlich absichern könnte, sondern zahlreiche Regenbogenfamilien in Deutschland. Auch der Druck auf die damalige Große Koalition stieg, noch vor einem Urteil aktiv zu werden und die rechtliche Ungleichbehandlung zu beseitigen.

Die Akkermanns waren vor Gericht gezogen, damit auch Verena Akkermann rechtlich als Mutter anerkannt wird. © Julian Stratenschulte/ dpa

Von politischer Seite gab es zu diesem Zeitpunkt nur wenige Vorstöße, an der diskriminierenden Lage etwas zu ändern: Im Jahr 2020 kündigte die damalige Bundesjustizministerin Christine Lambrecht zwar einen Gesetzentwurf zur Gleichstellung lesbischer Mütter an. Dieser verlief allerdings im Sand. Aus einer Antwort der Bundesregierung auf eine Kleine Anfrage der FDP Ende 2020 ging außerdem hervor, dass es Uneinigkeit innerhalb der Großen Koalition bei dem Thema gäbe.

Die CDU als Bremserin

Rückblickend erwies sich insbesondere die CDU/CSU als hinderlich bei einer Reform. Das zeigte sich besonders deutlich, als die Grünen im Mai 2021 alle Parteien bis auf die AfD zu einem Runden Tisch einluden, um interfraktionell an einer Reform zu arbeiten und die CDU als einzige Partei nicht erschien. Lambrecht sprach in einem Interview mit der „Zeit“ von einer „Blockade“ durch die Union und SPD-Politiker Dirk Wiese bezeichnete die Union in einer Bundestagsdebatte sogar als „beschwerlichen Rucksack des Fortschritts“.

Für das Land Berlin brachte Justizsenator Dirk Behrendt im März 2021 einen Entschließungsantrag in den Bundesrat zur Reform des Abstammungsrecht ein, dem sich die Länder Thüringen und Hamburg anschlossen und der in den jeweiligen Ausschüssen beraten wurden. Weil der federführende Rechtsausschuss und der Ausschuss für Innere Angelegenheiten ihn ablehnten, kam es jedoch zu keiner finalen Abstimmung.

Dass das Thema dennoch präsent blieb, lag maßgeblich an dem beharrlichen Einsatz zahlreicher queerer Paare, die immer wieder auf die diskriminierende Rechtslage aufmerksam machten. So hatte sich bereits im Jahr 2020 eine Gruppe von Zwei-Mütter-Paaren namens „Nodoption“ formiert, die eine umfassende Reform des Abstammungsrechts forderte, die nicht nur lesbische Paare berücksichtigte, sondern auch nicht-binäre und trans Personen. Unter Hashtags wie #nodoption berichteten sie in den sozialen Medien über persönliche Erfahrungen und protestierten gegen die Stiefkindadoption.

Sie trugen dazu bei, dass die Reform des Abstammungsrechts es in den Koalitionsvertrag der Ampelregierung schaffte. Darin wurde festgelegt: „Wenn ein Kind in die Ehe zweier Frauen geboren wird, sind automatisch beide rechtliche Mütter des Kindes, sofern nichts weiteres vereinbart ist.“ Das ist nun mehr als anderthalb Jahre her. Seither hat sich nichts geändert.

Konfliktlinien zwischen den Parteien bleiben bestehen

Erst vor wenigen Wochen übergab ein Bündnis aus mehreren Organisationen der Bundestagsvizepräsidentin Petra Pau ein Schreiben mit Leitlinien für eine Reform des Abstammungsrechts, darunter Nodoption, der Deutsche Juristinnenbund und der Lesben- und Schwulenverband. „Für uns als betroffene Familien ist es nicht hinnehmbar, dass unsere Kinder weiter diesem verfassungswidrigen Risiko fehlender Absicherung ausgesetzt sind“, sagte Christina Klitzsch-Eulenburg von Nodoption. Die Leitlinien seien eine Aufforderung an den Bundestag, die versprochene Reform endlich auf den Weg zu bringen – und zwar in einer Weise, die keine neuen Diskriminierungen produziere und möglichst umfassend die vielfältigen Familienkonstellationen berücksichtige.

Das Problem ist allerdings, dass die Ampelregierung im Koalitionsvertrag sehr vage blieb mit ihren Reformüberlegungen. Der Deutsche Juristinnenbund sprach in diesem Zusammenhang von einer „Mini-Reform“, die viele Familienkonstellationen weiterhin in der Rechtsunsicherheit belasse. Diese vagen Formulierungen dürften nicht nur dem Zeitdruck geschuldet gewesen sein, sondern auch der Tatsache, dass die Parteien sich in einigen zentralen Punkten uneinig waren, etwa was den Ehestatus oder die Fortpflanzungsmedizin anging.

Werden private Samenspenden berücksichtigt?

Dies wurde nicht zuletzt in einem Statement von Bundesjustizminister Marco Buschmann deutlich, der im vergangenen Sommer gegenüber der Funke-Mediengruppe sagte, dass es in einigen Punkten noch Diskussionsbedarf innerhalb der Bundesregierung gebe. Demnach sei noch nicht geklärt, inwieweit neben einer Regelung für registrierte Samenspenden aus einer Samenbank auch private Samenspenden berücksichtigt werden sollen.

Marco Buschmann und das Bundesjustizministerium können bislang keinen Fortschritt für queere Familien verzeichnen. © dpa/Britta Pedersen

Würden private Samenspenden, etwa aus dem Bekanntenkreis oder dem familiären Umfeld, tatsächlich nicht unter die gesetzliche Neuregelung fallen, wäre das für viele Familien sehr problematisch. Denn eine Spende aus einer Samenbank kann mehrere tausend Euro kosten und ist deshalb für viele Paare nicht finanzierbar. Sie ist jedoch neben der Embryonenspende die einzige Möglichkeit in Deutschland, mithilfe von Fortpflanzungstechnologien eine Familie zu gründen.

Unklar ist außerdem, inwieweit der Ehestatus weiterhin eine Voraussetzung für die rechtliche Anerkennung der Elternschaft bleibt und trans und nicht-binäre Personen berücksichtigt werden. Buschmann zeigte sich in seinem Statement immerhin zuversichtlich, noch im Jahr 2022 einen Rechtsrahmen „für die unkompliziert gelagerten Fälle“ zu schaffen, also zum Beispiel Geburten nach einer registrierten Samenspende. Umgesetzt wurde dieses Vorhaben allerdings nicht.

Obwohl es zwischenzeitlich so aussah als würde die Bundesregierung einem Urteil aus Karlsruhe tatsächlich zuvorkommen, scheint die Frage, wie tief die Abstammungsreform reichen soll, mittlerweile jeglichen Fortschritt zu verhindern. Dabei stellt sich auch die Frage, inwiefern traditionelle Vorstellung von Familie, wie der Ehestatus und das Zwei-Personen-Modell, aufgebrochen werden. Sollten jedoch tatsächlich nur lesbische verheiratete Elternpaare abgesichert werden, beließe das zahlreiche Konstellationen in der Rechtsunsicherheit. Und die Fälle, die ausgesetzt und an das Bundesverfassungsgericht verwiesen werden, würden weiter zunehmen.