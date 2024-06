Geschlechtsinkongruenz bei Minderjährigen Verwunderung über Ärztetagsbeschlüsse

Als Reaktion auf zwei kontroverse Beschlüsse des Deutschen Ärztetages zum Thema Geschlechtsdysphorie beziehungsweise -inkongruenz (GD/GI) haben verschiedene medizinische Fachgesellschaften kritische Stellungnahmen veröffentlicht. Außerdem haben die Fachgesellschaften, die am Prozess zur „Leitlinie zu Geschlechtsinkongruenz und -dysphorie im Kindes- und Jugendalter“ beteiligt sind, einen Brief an die Bundesärztekammer (BÄK) verfasst. Aus informierten Kreisen heißt es, die BÄK habe mit einem Gesprächsangebot geantwortet.