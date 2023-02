Gloria Viagra will ins Abgeordnetenhaus „Wir Politik-Quereinsteiger haben eine ganz andere Kraft“

Gloria Viagra, Sie treten für die Linke als Direktkandidatin in Prenzlauer Berg an. Wie kam es dazu?

Ursprünglich hatte ich acht Monate vor der letzten Wahl bei den Linken angefragt, wie es wäre, wenn ich für sie kandidiere. Ich mache mein Leben lang Politik, aber eben nicht als Profi. Die waren begeistert, meinten aber: Du kommst anderthalb Jahre zu spät, die Plätze sind alle verteilt. Ich war dann ziemlich weit hinten auf der Landesliste. Bei der Wiederholungswahl tritt die Direktkandidatin in diesem Wahlkreis aber nicht mehr an. Per Landeswahlgesetz werden solche freien Wahlkreise dann zugeteilt, je nach Platz auf der Liste und nicht etwa nach Wohnort. Und so ist es dann für mich Prenzlauer Berg Süd geworden.

