Höhepunkt des Pride Month Der nächste Berliner CSD findet am 22. Juli 2023 statt

Der Christopher Street Day findet in Berlin im nächsten Jahr am Samstag, 22. Juli, statt. Das hat der Berliner CSD e.V. bekannt gegeben. Die finale Route steht zwar noch nicht fest, es solle jedoch wieder einen Demonstrationszug durch die Stadt mit Fußgruppen, Musik-Trucks und vielen politischen und aktivistischen Redebeiträgen geben.

„Abschließend erwarten wir viele Teilnehmende auf der Abschlusskundgebung zwischen Straße des 17. Juni und Brandenburger Tor“, so die Veranstalter. Ein Motto werde derzeit erarbeitet. „Veränderung, Schutz, politische sowie rechtliche Verbesserungen sind unsere klaren Erwartungen. Ganz besonders im erneuten Wahljahr in Berlin“ schreibt der Verein.

Gruppen, die beim Demonstrationszug dabei sein wollen, können sich bereits jetzt unter csd-berlin.de anmelden. Zusätzlich soll vom 28. Juni bis 23. Juli der Pride Month mit vielen Veranstaltungen stattfinden, zum zweiten Mal nach 2022.

In diesem Jahr hatten Hunderttausende beim CSD demonstriert und gefeiert. Mit dem Christopher Street Day wird daran erinnert, dass Polizisten am 28. Juni 1969 die Bar „Stonewall Inn“ in der Christopher Street in New York stürmten und einen mehrtägigen Aufstand von queeren Menschen gegen die Willkür auslösten.

