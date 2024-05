Internationaler Tag gegen Homo-, Bi-, Inter- und Transfeindlichkeit „Wir brauchen mehr Verständnis für die Gewalterfahrungen von trans, inter und nicht binären Menschen“

Leo Yannick Wild, die Inter*Trans*Beratung der Schwulenberatung Berlin am Hermannplatz bietet seit August auch eine TIN*-Antigewaltberatung an. An wen genau richtet sich das Angebot?

An trans*, inter* und nicht binäre Menschen, die Gewalt erleben oder erlebt haben, zum Beispiel in der Kindheit oder Jugend, aber auch in der Gegenwart, etwa in Partnerschaften, in der Herkunftsfamilie oder im öffentlichen Raum.