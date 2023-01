Jannik Schümann übers Erinnern an queere NS-Opfer „Ich zittere jedes Mal, wenn ich daran denke“

Jannik Schümann, kommende Woche treten Sie im Bundestag auf. Ist das selbst für einen erfahrenen Schauspieler wie Sie ungewöhnlich?

Ja – es ist eine Mischung aus großer Aufregung und riesiger Vorfreude. Es wird ganz anders auf einen geschaut als wenn man eine Rolle spielt.

Der Anlass ist ernst: Der Bundestag gedenkt zum ersten Mal queerer NS-Opfer. Aktivist*innen haben jahrelang dafür gekämpft. Sie werden eine Opferbiographie vortragen. Wie kam es zu Ihrem Mitwirken?

Ich wurde im Sommer angefragt, ob ich mir das vorstellen könnte und habe keine Sekunde daran gezweifelt, dass ich das machen will. Der traurige Hintergrund ist natürlich, dass keine Zeitzeugen mehr leben, die von ihren Erfahrungen berichten können. Maren Kroymann und ich lesen stellvertretend die Lebensgeschichte von zwei Opfern. Das bewegt mich sehr.

Sie haben die Lesung als „die größte Ehre, die mir je erwiesen wurde“ bezeichnet. Warum?

Dieses Jahr stehen verfolgte sexuelle Minderheiten im Mittelpunkt der Gedenkstunde: Es ist sehr emotional, dass die LGBTQIA+- Community endlich dran sind. Man fragt sich, warum es so lange gedauert hat. In der deutschen Geschichte ist nichts Furchtbareres geschehen als der Holocaust und der Nationalsozialismus. Das spüren wir immer noch, einige Generationen später.

Zur Person Jannik Schümann (30) ist Schauspieler, aktuell ist er in der Fernsehserie „Sisi“ als Kaiser Franz Josef zu sehen. Er hat in zahlreichen großen Film- und Serienproduktionen mitgespielt, etwa „Charité“ oder „Die Mitte der Welt“. Vor zwei Jahren machte er öffentlich schwul zu sein. Er gehörte kurz darauf auch zu den 185 Unterzeichner*innen des Manifests „Act Out“.

Und dann ist es etwas sehr Besonderes, dass mir anvertraut wird, einem schwulen Mann eine Stimme zu geben, der aufgrund seiner sexuellen Orientierung inhaftiert wurde, aufgrund der Liebe, die er spürte. Dass ich das im Bundestag, dem wichtigsten politischen Ort in Deutschland, übernehmen darf – ich fange jedes Mal an zu zittern, wenn ich daran denke.

Die Lebensgeschichte, die Sie lesen, ist die von Karl Gorath. Was war dessen Schicksal?

Er war 31, als er zum ersten Mal von den Nazis inhaftiert wurde, also praktisch das Alter, in dem ich jetzt bin. Ich will nicht alles vorwegnehmen. Aber wichtig ist, dass seine Verfolgung über 1945 hinausging. Er überlebte Auschwitz, und das Tragische ist, dass er 1947 wieder für seine Homosexualität ins Gefängnis musste, als er zurück in Bremen war. In den 1990ern ist er mit einer Gruppe schwuler Männer nach Auschwitz gefahren, um in den Archiven zu recherchieren.

Was suchte er?

Er hatte sich in der Lagerzeit in zwei Inhaftierte, seine Freunde und Kollegen im Krankenrevier, verliebt, und er wollte wissen, ob sie überlebt hatten. Die Akten sagten, sie seien gestorben. Aber das stimmte gar nicht: Eine polnische Historikern hat herausgefunden, dass einer von ihnen in den Jahren, in denen Gorath nach Auschwitz gefahren ist, dort noch als Zeitzeuge Führungen gegeben hat. Sie hätten sich treffen können, aber Gorath wusste das alles nicht – auch das eine tragische Geschichte.

Um die Verfolgung schwuler Männer unter den Nazis ging es In der ARD-Serie „Charité“, in der sie einen Medizinstudenten gespielt haben, der sich in einen Pfleger verliebt. Es kommt in Deutschland selten vor, dass in einer populären Serie die Folgen des Paragrafen 175 thematisiert werden. Wie waren damals die Reaktionen?

Reaktionen gibt es bis heute! Wenn ich in der Öffentlichkeit erkannt werde, dann ist „Charité“ immer ganz weit oben, übrigens auch im amerikanischen Raum. Ich finde das sehr berührend, dass das weltweit so unter die Haut geht. Die Geschichte wurde in der Serie sehr sensibel gehandhabt, und ich fand es besonders, dass in einer so populären Serie die zentrale Liebesgeschichte queer erzählt wird.

Wie wichtig war Ihnen diese Rolle?

Sehr. Damals war ich noch nicht öffentlich schwul, und ich habe einen schwulen Mann gespielt, der sich verstecken muss. Das hatte schon Parallelen, auch wenn die historischen Umstände natürlich nicht vergleichbar sind.

Es sollte viel mehr thematisiert werden, wie lange Homosexuelle politisch verfolgt wurden. Jannik Schümann

Haben Sie den Eindruck, dass das Leid, das vielen queeren Männern und Frauen in Deutschland angetan wurde, heute noch öffentlich präsent ist?

Ich glaube, vor allem wissen viele nicht, wie lange es diesen Paragraphen 175 gab. Dieser wurde erst in den Neunziger Jahren abgeschafft, auch wenn er vorher abgemildert wurde. Es sollte viel mehr thematisiert werden, wie lange Homosexuelle politisch verfolgt wurden.

Sie haben vor zwei Jahren die Beziehung mit ihrem Partner öffentlich gemacht. Werden Sie in der Filmbranche seitdem anders wahrgenommen?

Das kann ich gar nicht richtig sagen. Seitdem bin ich praktisch untergetaucht, weil ich in Serien beschäftigt bin und gar nicht frei für neue Produktionen. Öffentliche Events gab es auch kaum. Für mich selber habe ich festgestellt, dass sich nichts verändert in meiner Rollenauswahl. Ich habe Franz in „Sissi“ gespielt, der sehr heterosexuell, fast toxisch dargestellt wird. Ich habe eine andere Serie gedreht, in der ich einen heterosexuellen Frauenheld spiele.

Man hat manchmal Angst, nur noch als homosexueller Mann besetzt zu werden, das ist bei mir nicht der Fall. Ganz im Gegenteil: Mein großer Traum ist, endlich wieder einen queeren Charakter zu spielen.

Fehlt es daran?

In Deutschland gibt es meiner Meinung nach kein hochwertiges queeres Format, das einfach queer ist. Und zwar nicht in der Nebenrolle, sondern wo eine queere Geschichte wahrhaftig erzählt wird. Darauf warte ich – aber solange bin ich auch froh, andere Rollen zu spielen.

Zur Startseite