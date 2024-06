Tagesspiegel Plus Keine Regeln im Ring : Drag Queens übernehmen die Macho-Welt Wrestling

In der Show „Choke Hole“ nehmen Drag-Performer die männerdominierte Kampfsportart auf die Schippe. Die einzige Regel: Alles ist erlaubt. Das endet in skurrilen Szenen, wie die erste Aufführung in Berlin zeigt.