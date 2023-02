Moon Days statt Migräne Dieses Unternehmen hat den „Menstruationsurlaub“ bereits eingeführt

Es ist ein Novum in Europa: Als erstes Land hat Spanien in diesem Monat einen sogenannten „Menstruationsurlaub“ eingeführt. Künftig sollen Frauen in Spanien sich bei Periodenschmerzen bis zu drei Tage krank melden können. Das Gesetz wurde mit 186 zu 154 Stimmen vom spanischen Parlament beschlossen und beinhaltet weitere Reformen, zum Beispiel was die Selbstbestimmung von trans Personen angeht.

