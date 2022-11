Oberstleutnant Anastasia Biefang im Interview „In mein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung wurde eingegriffen“

Anastasia Biefang, Sie haben als Sie Bataillonskommandeurin 2019 einen Verweis bekommen. Der Grund war Ihr Tinder-Profil-Text, der lautete „Spontan, lustvoll, trans*, offene Beziehung und auf der Suche nach Sex. All genders welcome.” Warum haben Sie ob dieser mildesten Bundeswehr-Disziplinarmaßnahme nicht einfach mit den Schultern gezuckt, sondern setzen sich dagegen immer weiter zur Wehr – jetzt sogar mit einer Versfassungsbeschwerde?

Es ist zwar die mildeste Form der Sanktionierung, aber der Vorwurf eines Dienstvergehens steht ja weiter im Raum. Und mir ist nicht klar, worin dieses bestehen soll. Als ich den Tinder-Text schrieb, war ich darauf bedacht, dass er so formuliert ist, dass ich keine dienstrechtlichen Probleme bekomme.

Es gab also keinen Bezug zur Bundeswehr, nur meinen Namen, das Alter und einen unverfänglichen, aber für eine queere Person aussagekräftigen Text. Doch mein Kommandeur fand, ich habe damit das Ansehen der Bundeswehr geschädigt und auch meine dienstliche Stellung als Batallionskommandeurin. Weil mir seine Erklärung dafür nicht ausgereicht hat, habe ich Beschwerde eingelegt – in der Erwartung, dass es auf einer anderen Ebene mit Einsicht geklärt wird. Schließlich befanden wir uns im Jahr 2019.

Da lagen Sie allerdings völlig falsch.

Ja, auf einmal krachte das ganze System auf mich ein und belangte mich dienstrechtlich für etwas, das in einem rein privaten Kontext stand. Die Art der Beschwerdebegründung und der Sprache, die genutzt wurde, zeigte mir, dass es eigentlich darum geht, mir meine Position im System Bundeswehr als Frau und trans Frau aufzuzeigen. Mir zu signalisieren: Einen derart selbstbestimmten Umgang mit deiner Sexualität ”gehört” sich nicht. Das hat mich wahnsinnig betroffen gemacht.

Zur Person Anastasia Biefang ist seit 1994 als Offizierin in der Bundeswehr tätig. Sie studierte Pädagogik, durchlief verschiedene Führungs- und Stabsverwendungen, absolvierte den Generalstabslehrgang der Bundeswehr, diente als Referentin im Bundesministerium der Verteidigung und war Kommandeurin des Informationstechnikbataillon 381 in Storkow (Mark). Aktuell ist sie Sachgebietsleiterin im Kommando Cyber- und Informationsraum in Bonn. Während ihrer Dienstzeit war sie zweimal im Einsatz in Afghanistan. Zudem engagiert sie sich als Stellvertretende Vorsitzende von QueerBw und setzt sich für die Rechte von LGBTIQ ein.

Laut dem ersten Urteil des Truppendienstgericht haben Sie ihre „außerdienstliche Wohlverhaltenspflicht“ verletzt.

Der Paragaf 17 des Soldatengesetzes, der diese Pflicht regelt, ist sehr unbestimmt. Was an meinem Text anstößig sein soll und damit eine Dienstpflichtverletzung begründet, konnte mir niemand mit Bestimmtheit sagen – außer: Das macht man so nicht, das entspricht nicht gewissen Moralvorstellungen. Ich finde es problematisch, in einer pluralistischen Gesellschaft mit solchen vagen und auch einseitgen Begriffen zu agieren. Was ist denn daran das Bestimmbare, das Konkrete?

Für mich steht damit fest, dass ein Vorgesetzter allein aufgrund seiner eigenen Moralvorstellungen jemanden sanktionieren kann, der diesen Moralvorstellungen nicht entspricht. Damit sind Tür und Tor geöffnet für Diskriminierung etwa aufgrund der sexuellen Orientierung oder einer queeren Lebensweise.

Das Bundesverwaltungsgericht hat den Verweis im Kern bestätig. Was haben Sie demnach falsch gemacht?

Der Verweis wurde zwar im Ergebnis aufrecht erhalten, aber ganz wichtig ist, dass das Bundesverwaltungsgericht festgestellt hat, dass ich das Ansehen der Bundeswehr nicht geschädigt habe, was schon mal 50 Prozent der angeblichen dienstlichen Verfehlung sind. Aufrecht erhalten wurde der Verweis mit der Begründung, dass ich angeblich meiner Funktion als Vorgesetzte nicht mehr nachkommen kann, etwa wenn es darum geht, Fehlverhalten im Bereich der sexuellen Selbstbestimmung zu sanktionieren.

Überzeichnet dargestellt: Weil die Alte frivol lebt, könnten Untergebene auf die Idee kommen, es wäre statthaft, während des Dienstes Frauen zu belästigen. Meine private Sexualität wird quasi gleichgestellt mit tatsächlich strafbaren Handlungen. Auch der Begriff der „sexuellen Disziplinlosigkeit“, der im Beschluss aufgeführt wird, ist mir völlig unklar. Davon habe ich noch nie gehört oder in einer Bundeswehrvorschrift dazu etwas gelesen. Wenn ich auf dem Kasernenhof nackt oder in Uniform beim Sex erwischt worden wäre, könnte ich das vielleicht nachvollziehen, aber das ist ja alles nicht der Fall gewesen.

In der Urteilsbegründung stand auch, dass das Bekanntwerden des Tinder-Textes, sich negativ auf die Bewertung Ihrer moralischen Integrität auswirken könnte. Konnten Sie in der Zwischenzeit feststellen, dass Kamerad*innen Sie anders sehen und Sie als moralisch nicht mehr integer bewerten?

Als die Sache losging, habe ich sofort meine Untergebenen, also meine Kompaniechefs, gefragt, ob sie sich weiterhin von mir führen lassen wollen. Die haben alle die Welt nicht mehr verstanden und gefragt: Wo ist denn da das Dienstvergehen, Frau Oberstleunant? Die sind allerdings 10 bis 15 Jahre jünger sind als ich und noch mal weit jünger als mein General. Eventuell waren sie im Kopf schon weiter. Ich selbst fühle mich jedenfalls weiterhin moralisch integer und ich weiß, was meine Werte sind.

Anastasia Biefang als Kommandeurin des Informationstechnikbataillons 381 in Storkow. Das Einhorn war ein Abschiedsgeschenk ihrer Kamerad*innen. © picture alliance/dpa/dpa-Zentralbild

Um die ganze Sache jetzt klären zu lassen, haben Sie Verfassungsbeschwerde eingereicht. Was wird dabei Ihre Hauptargumentation sein?

Sie richtet sich darauf, dass in meine Persönlichkeitsrechte, in mein Recht auf sexuelle Selbstbestimmung, eingegriffen wurde. Darauf, dass die Privatsphäre, selbst wenn sie öffentlich wird, wie in meinem Fall, nicht der Beurteilung des Arbeitgebers oder des Dienstherrn unterliegt.

Wir brauchen auch eine deutliche Bestimmung der Norm zu Paragraph 17 Soldatengesetz. Dieses anhand meines Falles aufzuarbeiten, ist das Ziel. Es bedarf einer Grundsatzentscheidung, in wieweit der Arbeitgeber tatsächlich in das Sexualleben seiner Mitarbeiter eingreifen darf, wenn es sich nicht im dienstlichen Kontext bewegt.

Ins Rollen kam die Sache durch einen anonym weitergeleiteten Screenshot. Haben Sie eigentlich eine Ahnung, wer dahinter stecken könnte?

Nein, ist mir nicht bekannt. Ich sage es mit einem Grinsen, denn offensichtlich konnte man es auch forensisch im Kommando Cyber- und Informationsraum nicht nachvollziehen, wie und von wem dieser Screenshot weitergeleitet wurde. Es wurden aber auch keine Anstrengungen unternommen, das herauszufinden.

Wobei ich ja gar kein Problem mit dem Bekanntwerden des Textes habe, denn so lebe ich ja. Sexualität ist ein Aspekt des menschlichen Lebens. Den werde ich nicht unterdrücken, nur weil ich einmal für drei Jahre Bataillonskommandeurin war. Das Zölibat haben wir uns in der Bundeswehr nicht auferlegt.

Seit Sie 2017 die erste trans Kommandeurin der Bundeswehr waren, wurden Sie auch zum Aushängeschild in Sachen Diversität und Weltoffenheit der Truppe. Inzwischen läuft es nicht mehr so regenbogenfarben zwischen Ihnen und Ihrer Dienstherrin. Sind Sie am Ende doch zu queer für die Bundeswehr?

Vielleicht bin ich zu bunt für die Bundeswehr. Ich weiß, dass ich polarisiere mit dem, was ich mache. Allerdings bin ich auch nicht nur Soldatin sondern auch Aktivistin. Ich bin die Stellvertretende Vorsitzende von QueerBw, der Interessengemeinschaft queerer Angehöriger der Bundeswehr, und da möchte ich doch deutlich Missstände und Diskriminierungspotential aufzeigen.

Auch Sichtbarkeit für queere Menschen in der Bundeswehr ist davon ein ganz wesentlicher Teil. , gerade für trans Personen. Ich habe mich 20 Jahre in der Bundeswehr versteckt. Mein trans Coming out wurde ja gut aufgenommen und ich wurde auch wirklich sehr gut während der Transition unterstützt. Aber bei der Tinder-Sache hatte ich schon das Gefühl, dass zumindest mein General damals und auch die weiteren Vorgesetzten mir vermitteln wollen: So bunt wollen wir es dann doch nicht, Frau Biefang.

Anastasia Biefang in der Sendung „Kölner Treff“ im Jahr 2020. © Imago/Sven Simon

Wie wirkt der Umgang mit Ihnen denn auf andere queere Bundeswehrangehörige?

Da möchte nicht für alle sprechen. Es gab allerdings schon viele, die gefragt haben: Was heißt das jetzt für mich? Muss ich aufpassen, was ich bei Gayromeo und Grindr schreibe? Kann jemand einen Screenshot machen und wenn der meinem Vorgesetzten nicht gefällt, werde ich sanktioniert? Was passiert, wenn ich auf einem CSD in Fetisch mitlaufe und da macht einer ein Bild? Diese Verunsicherung ist jetzt schon mal da und deutlich zu spüren.

Sind Sie eigentlich noch auf Dating Plattformen unterwegs unterwegs - und wenn ja, haben Sie den Text geändert?

Ich bin weiter auf Tinder unterwegs und auch auf Gayromeo und auf Grindr zu finden. Überdies treibe mich in den Berliner Darkrooms herum. Ich weiß, wo für mich die Grenze zum Dienstlichen ist. Die überschreite ich auch nicht. Und der Text ist immer noch derselbe, den mag ich sehr gern.

Was sich in letzter Zeit schon ein wenig verändert hat, ist Ihr Erscheinungsbild, das nicht mehr ganz leicht binär zuordenbar ist. Welche Reaktionen haben Sie bei der Bundeswehr und außerhalb darauf erlebt?

Den Bart hatte ich mir letztes Jahr schon mal stehen lassen und jetzt wieder, weil ich den großartig finde. Die öffentliche Reaktion, die ich am häufigsten darauf bekommen habe, war: Detransitionierst du jetzt? Gehst du zurück ins Männliche? Ich habe dann gesagt: Um Gottes willen, nein, ich habe nur einen Bart. Der wächst, weil ich keine Bartepilation habe machen lassen. Denn das ist aufwändig und schmerzhaft.

Wir müssen weg von diesen starren Geschlechterstereotypen: So sieht ein Mann aus und so eine Frau aus. Da fehlt auch schon ganz viel dazwischen übrigens. Wir sollten uns nicht ständig diesem Druck aussetzen und heteronormative Normen reproduzieren. Was nicht heißt, dass jede trans Frau mit Bart rumlaufen soll, aber für mich war es eben wichtig zu sehen, dass ich nicht in meiner Geschlechtsidentität ins Wanken komme, weil ich einen Bart trage. Dass ich speziell in Uniform dann anders gelesen werde, ist mir klar. Damit muss ich umgehen und da finde ich auch einen guten Umgang.

Derzeit herrscht ein relativ angespanntes gesellschaftliches Klima, in dem auch Transfeindlichkeit viel Raum hat. Der Mord an Malte C. in Münster war der traurige Höhepunkt dieser Entwicklung. Wie erleben Sie diese Atmosphäre?

Als bersorgniserregend, gelinde gesagt. Es stimmt mich traurig und wütend zugleich, weil auch das Gefühl der Machtlosigkeit, der Ohnmacht damit einhergeht. Der Fall aus Münster ist besonders heftig, weil das im Umfeld eines CSDs passiert ist, also an einen vermeintlich sicheren Ort. Das finde ich krass und schlimm.

Die einzige Erklärung, die ich für die zunehmende Gewalt habe, ist die Art, wie derzeit in Politik und Gesellschaft über marginalisierte Gruppen diskutiert wird. Der Ton ist zuletzt schon sehr viel rauer geworden, gerade wenn es um transidente Menschen geht, deren Existenzberechtigung teils infrage gestellt wird. Ich glaube, da kippt dann manches in ungesteuerte Emotionen und Aggression über.

Gedenkort für den getöteten Malte in Münster. © IMAGO/Ying Tang

Hat das gegenwärtige Klima einen Einfluss darauf, wie sie sich durch die Stadt bewegen?

Nein, das nicht. Aber im Vergleich zur Zeit vor meiner Transition, bewege ich mich schon deutlich anders. Ich habe über die Jahre gelernt, dass nicht überall, wo ich früher hätte durchgehen können, für mich auch heute ein sicherer Weg ist – eine Erfahrung, die cis Frauen ja schon seit Jahrhunderten machen.

Ich achte also manchmal schon darauf, wie ich mich von A nach B bewege. Auf der anderen Seite ist Sichtbarkeit wichtig und ich will mir meinen Raum in der Stadt nicht wegnehmen lassen. Achtsamkeit ist das richtige Wort dafür. Sich gewahr sein, dass niemand nicht Opfer werden kann.

Wo Sie Räume ansprechen: Derzeit arbeitet die Bundesregierung ja an Einführung eines Selbstbestimmungsrechts, nach dem Menschen ihren Geschlechtseintrag ohne Begutachtung ändern können. Eines der Gegenargumente, das immer wieder vorgebracht wird, lautet, dass Männer das nutzen könnten, um in Frauenräume einzudringen. Was entgegnen Sie solchen Stimmen?

Die Antwort ist einfach: Männer, die Frauen etwas antun wollen, finden einen Weg. Die werden nicht warten, dass sie per Sprechakt ihren Personenstand ändern können. Was an der Debatte schwierig ist, dass der Aspekt der persönlichen Sicherheit, den wir alle zu Recht schätzen, lautstark in den Vordergrund gestellt wird.

Ich kenne keinen Fall, wo eine trans Person ihren Personenstand geändert hat, um dann Gewalt gegen cis Frauen auszuüben. Hier wird meines Erachtens versucht, marginalisierte Gruppen gegeneinander auszuspielen. Empathisch auf die Sicherheitsbedürfnisse von cis und trans Frauen eingehen und gemeinsame Lösungen finden, wäre hier der richtige Weg. Beide Gruppen haben ein gleichberechtigtes Schutzbedürfnis.

