Trans-Rechte in den USA Ohio verbietet Hormontherapie für Minderjährige

Der republikanisch dominierte Senat des US-Bundesstaats Ohio hat geschlechtsangleichende Maßnahmen für Minderjährige verboten. Laut einem neuen Gesetz wird ihnen der Weg zu Hormonbehandlungen und Operationen ebenso verwehrt wie der Zugang zu psychologischer Behandlung.

Der republikanische Gouverneur Mike DeWine hatte im Dezember sein Veto gegen den Gesetzentwurf eingelegt, doch durch die Abstimmung am Mittwoch ist dieses nun aufgehoben und das Gesetz wird in 90 Tagen in Kraft treten.

Bereits begonnene Behandlungen von trans Jugendlichen, etwa mit Pubertätsblockern, dürfen fortgesetzt werden. Ärzt*innen, die sich nicht an das neue Gesetz halten, können jedoch ihre Lizenz verlieren und müssen juristische Konsequenzen fürchten.

Das am Mittwoch verabschiedet Gesetz verbietet trans Mädchen und Frauen in Ohio überdies in weiblichen Kategorien an Schul- und Collegesportveranstaltungen teilzunehmen.

Laut einem Report aus dem Jahr 2022 gibt es in dem Staat 8.500 Kinder zwischen 13 und 17 Jahren, die sich als trans identifizieren. Einige Familien erwägen laut Medienberichten nun aus Ohio wegzuziehen.

Der Bundesstaat im Nord-Osten der USA gehört zu den über 20 republikanisch geführten US-Staaten mit Gesetzen, die den Zugang von trans Minderjährigen zu geschlechtsangleichenden Behandlungen einschränken. Dagegen wurde unter anderem in Arkansas erfolgreich geklagt. Viele Verfahren laufen noch – neue Klagen aus Ohio könnten hinzukommen.