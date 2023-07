Vor dem Dyke* March Berlin Wie können Lesben sichtbarer werden?

Ein Lachen und ein tiefer Seufzer begleiten die Antwort von Manuela Kay, fragt man sie, was sich in den letzten zehn Jahren in Sachen lesbischer Sichtbarkeit getan hat. „Nicht viel muss man leider sagen, eigentlich gar nichts“, so die Verlegerin und Journalistin beim Gespräch in den Verlagsräumen. „Lesben finden einfach nicht statt. Weder medial noch politisch noch als Popkultur-Phänomen.“ Eine große Ausnahme gebe es allerdings: die Schlagersängerin Kerstin Ott. Wie offensichtlich und offensiv sie mit ihrem Lesbischsein umgeht, findet Kay großartig.