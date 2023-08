Rätselhafter Todesfall in Griechenland Deutsche soll in ihrem Haus erschossen worden sein

Die 58 Jahre alte Frau, die vor elf Tagen in Griechenland erschossen wurde, soll schon seit rund 15 Jahren dort gelebt haben. Das berichtete am Mittwoch die Zeitung „To Proto Thema“ unter Berufung auf Polizeikreise.

Zunächst hieß es, es handele sich um eine Touristin, deren Leiche am Strand gefunden worden sei. Neueren Erkenntnissen zufolge war die Frau jedoch in ihrem Haus im Küstenort Milina in Mittelgriechenland gefunden worden.

Griechische Medien bezeichnen den Fall als „mysteriös“, zumal zunächst von einer natürlichen Todesursache ausgegangen worden war. Demnach war die Frau bereits vor elf Tagen von ihrem Ehemann tot aufgefunden worden.

Weil die Gerichtsmedizin der Stadt Larisa überfüllt gewesen sei, habe sich die Obduktion verzögert, hieß es. So sei erst jetzt herausgekommen, dass die Frau von hinten erschossen worden sei; die Kugel habe Herz und Lunge verletzt.

Auch erste Angaben, wonach der Ehemann verdächtig sei, weil er den Tod der Frau erst fünf Stunden später gemeldet haben soll, wurden mittlerweile korrigiert. So soll er seine Frau erst fünf Stunden nach deren Tod aufgefunden und dann die Behörden informiert haben.

Die Ermittlungen liefen in alle Richtungen, hieß es in griechischen Medien. Eine offizielle Pressemitteilung der Polizei lag zunächst nicht vor. (dpa)