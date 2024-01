Rauchschwaden über New York Großfeuer bricht in Lagerhalle aus

Ein großes Feuer in der Nähe der Millionenmetropole New York hat zahlreiche Einsatzkräfte in Atem gehalten.

Der Brand brach in der Nacht zum Freitag (Ortszeit) in der Stadt Elizabeth im Bundesstaat New Jersey in einem lagerartigen Gebäude aus, wie TV-Bilder zeigten.

Rauch steigt wegen des Brandes in der Lagerhalle südlich des New Yorker Stadtteils Manhattan auf. © dpa/Craig Ruttle

Das Feuer befindet sich in einem Gebäudekomplex, in dem einst die erste Singer-Nähmaschinenfabrik des Landes untergebracht war, sagte Bill O’Dea, Direktor der städtischen Entwicklungsgesellschaft und Kommissar für Hudson County, der New York Times.

Die Einsatzkräfte wurden um kurz nach 5:30 Uhr zum Brand gerufen. Mehrere Feuerwehrautos waren bei dem brennenden Industriegebäude im Einsatz.

Die Rauchsäule war am Morgen auch in New York deutlich zu sehen. Die Hintergründe blieben zunächst unklar. Einem Beamten der Stadt zufolge soll es keine Verletzten geben. (Tsp, dpa)