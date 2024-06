Rechtsanwältin und Frauenrechtlerin Seyran Ateş „Ich habe Angst vor diesen Islamisten!“

Frau Ateş, Sie vertreten mit der Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin einen weltoffenen liberalen Islam. Offenbar ist das ein Standpunkt, der zurzeit nicht viel Unterstützung findet in der muslimischen Community, viele feinden Sie an. Auf den Straßen prägen der Messerangriff eines radikalisierten Islamisten, Kalifats-Demos und eine Protestbewegung mit antisemitischen Tönen das Bild. Wie erklären Sie das?

Zunächst mal: Es stimmt nicht, dass wir mit unserer Moschee keinen Zuspruch erfahren. Wir haben hier seit sieben Jahren ein sehr reges Gemeindeleben, in dem auch queere Menschen und Anhänger anderer Konfessionen willkommen sind.

Zugleich gehören wir zu den islamischen Organisationen, die einen klare Position bezogen haben für das Existenzrecht Israels und gegen die Hamas –aber natürlich auch für die Zivilbevölkerung in Gaza. Daraufhin haben wir zusätzliche Bedrohungen erhalten. Der Islamische Staat bezeichnet uns eh schon lange Zeit als Ort der Teufelsanbetung und droht mit Anschlägen. Dieser Extremismus zeigt sich nun auch auf den deutschen Straßen. Das ist das Ergebnis einer jahrelang verfehlten Politik, die bei wichtigen Missständen weggesehen hat und immer noch wegsieht.

Welche waren das in Ihren Augen?

Es geht um ein unseliges Zusammenwirken der konservativen und linksliberalen politischen Lager in Deutschland, die beide in ihren Klischees gefangen sind. Die Konservativen haben über Jahrzehnte mit ihrer Gastarbeiter-Politik und ihrer Strategie auf der Deutschen Islamkonferenz dafür gesorgt, dass wertkonservative Milieus zugewandert sind und in Deutschland von ebenso traditionellen, teils reaktionären islamischen Organisationen wie Millî Görüş, DITIP, dem Islamrat, der Islamischen Föderation oder dem Zentralrat der Muslime vertreten und indoktriniert wurden.

Die Linksliberalen wiederum wollten nicht wahrhaben, dass in vielen türkisch-kurdisch-arabischen Familien ein archaisches Patriarchat herrscht. Ich weiß, wovon ich spreche, denn das Leid der Mädchen und Frauen füllt in meiner Kanzlei viele Meter von Aktenordnern.

Zur Person Seyran Ateş, 61, ist Rechtsanwältin und vertritt Frauen aus arabischen, türkischen und kurdischen Familien. Außerdem war sie Mitbegründerin der 2017 eröffneten, liberalen Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin-Moabit und ließ sich dafür zur Imamin ausbilden. Ateş wurde in der Türkei geboren und kam mit sechs Jahren nach Berlin. Ihr Jurastudium finanzierte sie durch die Arbeit in einer Beratungsstelle für türkische und kurdische Frauen, wo sie 1984 von einem rechtsextremen Attentäter lebensgefährlich verletzt wurde. Für ihren Einsatz um Frauenrechte und einen liberalen Islam erhielt sie das Bundesverdienstkreuz. Sie veröffentlichte zahlreiche Bücher, zuletzt 2017 „Selam, Frau Imamin“.

Sie sprechen hier von einer Vorgeschichte, die zum Teil Jahrzehnte zurückliegt. Was aber sorgt für die aktuelle Radikalisierung?

Das ist natürlich ganz aktuell zum einen der Gaza-Krieg. Aber auch die Zuwanderung seit 2015 ohne einen guten und konsequenten Plan zur Integration in unsere Wertegemeinschaft. Wir haben zudem heute eine Situation, in der der reaktionäre und patriarchalische Islam massiv in die Schulen vordringt, auch weil TikTok-Imame ihn in ihren Clips propagieren. Viele junge Menschen sehen in dieser traditionellen Religiosität und Ablehnung „westlicher Werte“ irrigerweise so etwas wie eine Rettungsinsel in einer verrückten, bösartigen Welt.

Woran machen Sie das fest?

Seit vielen Jahren machen wir mit unserer Moschee und dem Bildungswerk Bildungsarbeit an Schulen. Wir vermitteln, dass dieser Glaube sehr wohl gut zusammengeht mit Themen wie Gleichberechtigung, Homosexualität und Toleranz für andere Religionen –und auch für den Atheismus.

Dort in den Schulen sehen und erfahren wir von vielen Lehrkräften, mit was für Zuständen sie zum Teil konfrontiert sind: Tatsächlich konvertieren inzwischen viele Jugendliche, weil MitschülerInnen sie unter Druck setzen oder sie sich in einen arabischen Jungen verlieben. Sie laden Apps mit Rezitationen runter, beten während der Stunde und verweigern den Kunstunterricht, weil Gesichter malen verboten ist. Neuerdings gibt es viele Schmierereien wie „Israel auslöschen, Hamas unterstützen“. Dies sind nur wenige Beispiele.

Sollten die Schulen selbst islamischen Religionsunterricht anbieten, um ein anderes Bild dieses Glaubens dagegenzusetzen?

Ganz klar nein. Man müsste den konfessionellen Religionsunterricht komplett verbannen und stattdessen einen übergreifenden Religions- und Ethik-Unterricht verpflichtend machen, der den jungen Menschen überhaupt erstmal die nötige Orientierung vermittelt. Aber auch vor diesen Zuständen in Schulen verschließen große Teile der linksliberalen Parteien und der Öffentlichkeit wieder die Augen. Sie mögen bitte endlich erkennen, dass sie mit zu viel Toleranz für Intoleranz Extremismus fördern.

Wenn Sie solche Missstände anprangern, wirft man Ihnen heute manchmal eine Nähe zu den islamophoben Feindbildern der Rechten vor.

Das ist kompletter Unsinn. Damit machen es sich alle, die mich in die rechte Ecke stellen, einfach. Die Rechten haben völlig andere Motive als ich. Ich trete für Weltoffenheit, Toleranz und kulturelle Durchmischung ein und war lange linke Hausbesetzerin und Sympathisantin der links-autonomen Szene.

Die Sache ist doch die: Wir dürfen Themen wie das Leid vieler arabisch-kurdisch-türkischer Frauen und die islamistische Indoktrinierung von Jugendlichen nicht den Rechten überlassen, denn die nutzen sie für ihre Propaganda. Während die anderen, die eine offene Gesellschaft wollen, wegsehen, Ausweichdebatten über Kopftücher führen und sich in ritueller Selbstgeißelung üben – dass angeblich keine deutsche Regierung genug für die Integration in unser Wertesystem und unsere Demokratie getan hat.

„Für uns liberale Muslime sollte es auch einen Ort geben“: Ateş in der von ihr gegründeten Ibn-Rushd-Goethe-Moschee in Berlin. © Tagesspiegel/Lydia Hesse

Der Theologe und Autor Stephan Anpalagan, dessen Familie selbst eine Migrationsgeschichte hat, vertritt genau diesen Standpunkt: dass die deutsche Gesellschaft die Zugewanderten nicht genug in ihrer Mitte willkommen geheißen habe. Dass zu viel über Missstände gesprochen werde statt über die vielen Zugewanderten, die sich hier mit ihrer Arbeit einbringen und das Land bereichern.

Dieses Argument hat einen unglaublich langen Bart. Wir haben es doch in ganz Europa mit muslimischen Extremisten zu tun, die ihr jeweiliges Land als das rassistischste von allen anprangern. Aber ich sage Ihnen als liberale Muslimin: Ich habe Angst vor diesen Islamisten!

Mangelnde Willkommenskultur ist hier nicht das Problem, sondern vielmehr, dass die Gesellschaft die Extremisten nicht genug in ihre Schranken verweist und Probleme nicht klar benennt. Zum Beispiel auch, dass ein Teil der zugewanderten jungen Männer faschistoid aufgeladen ist und von Organisationen wie den Muslimbrüdern gezielt hierher geschickt wird, um ihre politische Agenda zu verbreiten.

Gibt es auf einer tieferliegenden Ebene eine gewisse Gemeinsamkeit zwischen diesen extrem Konservativen aus dem islamischen Kontext und denen in Deutschland?

Natürlich gibt es ein gemeinsames reaktionäres Mindset. Würde man einem extremistischen Neuköllner Imam den Bart abrasieren und die Haare zurückgelen, sähe man den gleichen Typus des testosterongesteuerten Mannes, der seine Macht verteidigen will, wie er auch bei den Reichsbürgern und großen Teilen der AfD anzutreffen ist. Man erkennt es daran, wogegen beide eintreten: gegen Demokratie, Rechtsstaat, Gleichberechtigung und die LGBTIQ-Community.

Testosterongesteuert – das erinnert an Friedrich Merz, der von „kleinen Paschas“ sprach.

Nur weil Merz es gesagt hat und bestimmte politische Kreise das nicht schön fanden, ist es ja nicht falsch. Hören Sie sich an, was die verzweifelten Frauen, die unter solchen Jungs und Männern zu leiden haben, erleben. Ob in Geflüchteten-Unterkünften, wo sie zum Kopftuchtragen gezwungen werden, oder auch auf der Linie U8, wo viele Mädchen inzwischen ein extra U-Bahn-T-Shirt überziehen, um nicht als Schlampe beschimpft zu werden. Und in den Familien sowieso.

Den Verrat sehe ich eher auf linksliberaler Seite. Wo seid all ihr deutschen Frauenrechtlerinnen, wenn in arabisch-kurdisch-türkischen Familien Mädchen unterdrückt werden? Es war letztlich die CDU, die es ermöglicht hat, Zwangsheiraten als eigenen Straftatbestand anzuerkennen. Deshalb: Mit dem Begriff Paschas habe ich kein Problem, ich bin selbst mit vielen in meiner Großfamilie groß geworden.

Warum sind Sie trotz allem Ihrem Glauben treu geblieben?

Weil diese Zustände nicht ausschließlich auf den Islam zurückgehen, sondern auf die patriarchalen und politischen Strukturen, die sich im Laufe der Jahrhunderte über die Religion gelegt haben. Meine Familie war nicht nur muslimisch geprägt, sondern eben auch traditionell türkisch und kurdisch. Meine Brüder durften alle Freiheiten genießen, ich als Mädchen war wie eine Gefangene.

Wie haben Sie sich daraus befreit?

Ich bin irgendwann einfach abgehauen, auch weil mich meine Westberliner Schule in den 70er Jahren in meinem Drang nach Freiheit und Gleichberechtigung positiv erwischt hatte. Die Lehrer haben mich dabei unterstützt und meinen freien Geist gefüttert. Insofern war ich auch sehr zufrieden mit den Integrationsangeboten, die man mir gemacht hat. Das war vor allem Bildung. Danach habe ich gegriffen, das habe ich regelrecht verschlungen.

War die Gründung der Moschee 2017, in der Sie auch als Imamin tätig sind, dann auch gesellschaftspolitisch und nicht nur religiös motiviert?

Ich war schon immer ein spiritueller Mensch, schon als Kind hat mich das Unerklärliche fasziniert. Das war für mich eine Zuflucht. Bei dem Attentat, das ein rechter Muslim 1984 in einer Beratungsstelle für Frauen auf mich verübt hat, hatte ich dann ein Nahtod-Erlebnis, das mich in meinem Glauben bestätigte.

Als nach 09/11 die Politisierung des Islams noch extremer wurde, wollte ich schließlich etwas tun. Ich wollte wieder abschichten, was sich an Ideologien und falschen Überzeugungen über diese Religion gelegt hatte. Für uns liberale Muslime sollte es auch einen Ort geben. In der Islamkonferenz sah ich zudem mit Entsetzen, wie bitternötig in Deutschland eine Repräsentanz für den liberalen Islam war.

Seyran Ateş (Mitte) beim Berliner Christopher Street Day 2023 mit dem Regierenden Bürgermeister Kai Wegner. © imago/epd/Christian Ditsch

Die Gründung der Moschee führte zu großer Empörung bei konservativen Muslimen. Es gab Morddrohungen und Sie leben noch heute mit permanentem Personenschutz. Worin bestand die größte Provokation?

Darin, dass vorne eine Frau ohne Kopftuch steht und Männer zusammen mit Frauen zum Beten niederknien. Es hieß, die Männer könnten dann ihre erotischen Gefühle nicht zügeln. Es ist unfassbar, wie dieses Thema des gemeinsamen Betens Menschen triggert und sexualisiert. Deshalb mein Buch mit dem Titel „Der Islam braucht eine sexuelle Revolution“.

In Wahrheit haben Männer und Frauen im privaten Umfeld immer schon zusammen gebetet. Und sie tun dies auch nach wie vor in Mekka, dem heiligsten Ort. Dort war es schon immer so. Deshalb nennen wir das gemeinsame Gebet „Mekka-Style“.

Es gibt also Traditionen, an die sie anknüpfen können mit der liberalen Moschee?

Absolut. Im Grunde steht der Gedanke der Befreiung des Glaubens von kirchlicher Autorität und sonstigen Institutionen am Anfang des Islam. Das ist eine ganz zentrale Botschaft des Propheten und des Islam: Der Glaube ist eine Sache zwischen jedem einzelnen Menschen und Gott. Mohammed hat immer betont: Ich bin nur ein Mensch, jeder kann predigen. Es war im Grunde ein Aufbegehren gegen die Verkirchlichung des Glaubens. Begonnen hat der Irrsinn nach dem Tod des Propheten, als vor allem Männer darüber stritten, wer seine Rechtsnachfolge antreten darf und den wahren Islam predigt. Es ging immer mehr um Machtkalküle und Orthodoxie. Der Rest ist Geschichte.

Sie haben sich durch Bildung und Mut aus traditionellen Strukturen emanzipiert. Kann Integration vor allem so funktionieren, im Sprung zur nächsten Generation?

Definitiv, auch weil wir Kinder unsere Eltern noch ein ganzes Stück mitnehmen können. Die damaligen Gastarbeiter waren größtenteils einfache Leute, die arbeiten und ein besseres Leben für ihre Kinder wollten.

Als mein Papa gestorben ist, war er sehr stolz auf mich, auch auf meine Bisexualität. Er sagte: Kind, ich habe auch den Eindruck, dass du mit Frauen besser klarkommst. Mit Ende 60 war er ein viel offenerer und toleranterer Mensch geworden. Meine Mama liebt dieses Projekt und wir reden viel über Reformen. Über die Kinder kann Veränderung stattfinden, deswegen müssen wir mit ihnen arbeiten und sie vor Indoktrinierung schützen.

Trotz aller Rückschläge haben Sie offenbar ein Urvertrauen, dass es eine Entwicklung zum Besseren geben wird.

Das ist meine DNA als Frauenrechtlerin. Schauen Sie auf die Menschheitsgeschichte: Keine Frau hätte sich für das Frauenwahlrecht eingesetzt, wenn es zum Beispiel nicht die Französische Revolution, die Erfahrung der Menschenrechtsbewegung und den Kampf gegen die Sklaverei gegeben hätte. Das war immer der gleiche Funke: Es muss einen Anfang geben und entwickelt sich dann irgendwann zu einer Selbstverständlichkeit.