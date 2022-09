„Rechtsdrall“ im NDR-Landesfunkhaus Schleswig-Holstein? „Erhobene Vorwürfe sind in Teilen haltlos“

Die interne Aufarbeitung zu den Vorwürfen gegen das NDR Landesfunkhaus Schleswig-Holstein ist abgeschlossen. NDR Intendant Joachim Knuth hatte die Prüfung in Auftrag gegeben; Carsten Löding (Redaktionsleiter der Hauptnachrichtensendung „NDR Info 21:45“) und Thomas Berbner (Redaktionsleiter ARD-Zulieferung) legten am Dienstag 2022 ihren Bericht vor.

Danach konnten die beauftragten Journalisten keine Belege für einen „politischen Filter“, sprich einen „Rechtsdrall“ zugunsten der regierenden CDU im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein finden, heißt es in einer NDR-Pressemitteilung. Was der Prüfbericht aber als wesentliches Problem in einigen Bereichen des Landesfunkhauses konstatiert: ein gestörtes Redaktionsklima, das in Teilen von mangelnder Kommunikation und fehlendem Vertrauen geprägt ist.

Keine Verletzung journalistischer Prinzipien

NDR-Intendant Joachim Knuth bilanzierte: „Diese interne Aufarbeitung liefert keine Hinweise darauf, dass im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein journalistische Prinzipien verletzt wurden. Sie zeigt, dass die erhobenen Vorwürfe in Teilen haltlos sind. Sie zeigt aber auch, dass wir dringend einen kulturellen Wandel in Führung und redaktionellem Miteinander brauchen, um Vertrauen zurückzugewinnen.“

Prüfer Thomas Berbner sagte, „wir haben im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein keine Belege für einen angeblichen ‘politischen Filter’ gefunden. Es gab einzelne Entscheidungen, die auch wir im Nachhinein kritisch sehen. Aber selbst in der Redaktion hat eine große Mehrheit mit diesem Begriff gar nichts anfangen können. Die Debatte dazu hat das Redaktionsklima im Landesfunkhaus schwer belastet.“

Das NDR-Prüfteam führte nach eigenen Angaben in den vergangenen Wochen mehr als 60 persönliche Gespräche mit Beteiligten, außerdem gab es telefonische Befragungen und Videoschalten. Auch sechs schriftliche Stellungnahmen wurden ausgewertet. Das „wesentliche Problem“ sei ein „gestörtes Redaktionsklima“ in Teilen des Landesfunkhaus, fasste Prüfer Carsten Löding das Ergebnis zusammen.

Der NDR eigene Prüfbericht ist unabhängig von der noch ausstehenden externen Aufarbeitung des Sachverhalts, die vom NDR Landesrundfunkrat Schleswig-Holstein beauftragt ist.

Zur Startseite