Der etwas andere Deutschland-Urlaub Mit dem 49-Euro-Ticket ins Baumhaus

Wenn sie an Jugendherbergen denken, fällt vielen ihre Schulzeit ein. Ausflüge mit der Klasse, Doppelstockbetten mit kratzigen Decken, Sammelduschen, zum Frühstück Graubrot und riesige Kannen voller Hagebuttentee. Nach der Schule war das Kapitel für mich beendet. Ich ging ins Hotel oder in die Ferienwohnung. Doch vergangenes Jahr suchte ich kurzfristig ein Zimmer in Frankfurt, und lediglich die Jugendherberge war bezahlbar. Das Haus ist zwar in die Jahre gekommen, liegt aber wunderschön am Main. Danach habe ich mich gefragt: Warum machst du das nicht öfter?