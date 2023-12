Der Schöne und das Biest Zum ersten Mal mit einem Esel wandern

Sich über das Unausweichliche zu ärgern, ist sinnlos, aber menschlich. Denn der blöde Esel will einfach nicht weitergehen! Seit zehn Minuten zieht der Mensch an ihm. Das Tier schaut, sich keiner Pflicht bewusst, zur Koppel hoch. Beide Menschenhände reißen am Seil, das an einem Halfter um seinen Kopf befestigt ist. 75 gegen 300 Kilo. Keine Chance.