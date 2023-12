Die große Schlittenorgie im Zillertal Runter kommen sie alle

Rodeln ist, so sehen sie es im Zillertal, wie Wandern oder Klettern: eine Sportart, der zu wenig Respekt entgegengebracht wird. Sie rangiert ausschließlich unter Freizeitvergnügen, was sie ja auch ist, aber doch nicht nur! Dennoch dächten die Leute, so schwer könne das alles ja nicht sein, weil sie früher als Kinder Hänge runtergerutscht sind. Nicht wahr?