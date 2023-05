Durch die Heimat schippern Mit der „Thurgau Chopin“ von der Spree bis zur Förde

In Berlin eine Kreuzfahrt starten? Gibt es doch gar nicht. Aber ja. Rund 60 Passagiere haben die „Thurgau Chopin“ in der Hauptstadt bestiegen, um nach einer Woche und 578 Flusskilometern in Kiel anzulegen. „Ich will mir Deutschland anschauen“, sagt Erwin aus Bern. Vom Wasser aus sei das besonders reizvoll, findet er. Auf dem Rhein, der Mosel und der Elbe war er bereits. Aber so eine Fahrt über Kanäle sei doch etwas ganz Besonderes. Sabine aus Tirol wünscht sich eine beschauliche Urlaubswoche. „Berge sehe ich jeden Tag“, sagt sie. Aber auf dem Wasser durch eine ihr unbekannte Region zu gleiten, finde sie faszinierend.