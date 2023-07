In Jena strahlt das Paradies Kulturtipps für ein Sommerwochenende

Im Paradies hat jemand eine Slackline aufgespannt. Eine Frau balanciert auf dem Seil, daneben spielen einige Männer Boule, üben ein paar Kids ihre Kunststücke auf der Skaterampe. Noch ist es ruhig an diesem sonnigen Nachmittag. Erst am Abend wird sich das Paradies füllen, mit jungen Menschen, die auf den Wiesen Bier trinken und grillen – oder braten, wie man in Thüringen sagt – mit Blick auf die vorbeiplätschernde Saale.