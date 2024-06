Mehr Verzögerung als am BER Das Große Ägyptische Museum soll eröffnen, nur wann?

Es gibt einen Satz, den Abu Bakr bei jeder Gelegenheit wiederholt: „Sprechen wir nicht über das GEM.“ Gemeint ist das Great Egyptian Museum, das Große Ägyptische Museum in Kairo. Künftig soll es das größte archäologische Museum der Welt werden. Abu Bakr, Ägyptologe und Touristenfüher, grinst, wenn er das sagt. Wie die meisten Ägypter zählt auch er längst nicht mehr mit, wie oft die Eröffnung des Museums schon verschoben wurde.

Seit 22 Jahren wird am GEM gebaut. In der Zeitspanne wurde der Berliner Flughafen BER fertig, in Dubai sind ganze Wohnviertel und das höchste Gebäude der Welt entstanden.

Ursprünglich sollte das Museum 2013 öffnen. Seitdem verschoben die Behörden den Termin immer wieder – mal wegen Bauverzögerungen, mal wegen der Coronapandemie. Mittlerweile gibt es keine Begründungen mehr, nur vage Andeutungen. Vielleicht warte das Land auf den einen perfekten Moment, in dem man dringend positive Nachrichten brauche, munkeln einige. Andere sagen: Vielleicht ist es einfach noch nicht fertig. Abu Bakr gehört zur zweiten Kategorie.

Mensch und Pharao an der großen Freitreppe des Museums. © imago/Xinhua

Auch dass das GEM nun, wie angekündigt wird, Ende des Sommers öffnet, glaubt der untersetzte Mann mit den kurzgeschorenen Haaren nicht. „Das wahre Eröffnungsdatum kennt nur der Präsident“, sagt Abu Bakr. Er habe schon mehrfach versucht, Mitarbeitende des Museums auszufragen. Geantwortet hätten sie stets mit Schweigen. Mittlerweile kann er wenigstens Touristengruppen durch einen Teil des GEM führen. 2023 wurde der Eingangsbereich geöffnet.

Auf der halbstündigen Fahrt aus der Innenstadt zum Museum schieben sich vor dem Fenster die braunen Wohntürme vorbei. Über ihnen liegt eine sandige Staubschicht. Autos hupen, Menschen schreien, von irgendwoher tönt laute Musik. Kairo pulsiert. Fußgänger laufen vor den Kleinbus, Katzen huschen unter geparkten Autos hindurch. Rechts und links der Straße blinken bunte Werbetafeln, bewerben neue Immobilienprojekte und zeigen: Die Stadt ist längst über sich hinaus gewachsen, wird dem Durcheinander nicht mehr Herr.

Der Autobahn mussten vor einigen Jahren Wohnsiedlungen, Parks und selbst historische Kulturorte weichen. Das Alte hat in der neuen Stadt keinen Platz mehr. Mehr als 20 Millionen Menschen leben mittlerweile im Kairoer Ballungsgebiet, zu dem auch das Gizeh der Pyramiden gehört. Kairo gilt damit als größte Metropole auf dem afrikanischen Kontinent.

Dem Wirrwarr entkommen

Mit modernen Satellitensiedlungen versucht die Oberschicht, dem Wirrwarr zu entkommen. Im bourgeoisen Neu-Kairo östlich der Stadtgrenze leben Banker und Unternehmerinnen zwischen jungen Start-up-Gründern in einer geordneten Parallelwelt. Die Politik arbeitet nun in einer 50 Kilometer entfernten Planstadt mitten in der Ödnis. Der noch namenlose Regierungssitz soll Ägyptens neue Hauptstadt werden.

Besucher im alten Ägyptischen Museum in Kairo. © IMAGO/Pond5 Images/ClaudioCaridi

Die Häuser entlang der Straße werden kleiner, langsam breitet sich die Wüste aus. Nach und nach erkennt man die Pyramiden.

Den Nil haben die Menschen längst für sich erobert: Tagsüber ziehen Ruderer hier ihre Bahnen, abends gehört der Fluss den Partybooten. Hier sind die Menschen für einen Abend frei von gesellschaftlichen Konventionen. In wohl kaum einer Metropole treffen jahrtausendealte Geschichte und modernes Leben derart aufeinander – und in kaum einer geht die eine so beiläufig in dem anderen unter.

Der Selfieautomat funktioniert

Sinnbildlich dafür stehen das GEM, das direkt neben den Pyramiden aus dem Wüstenboden wächst – und sein Pendant, das alte Ägyptische Museum am zentralen Tahrir-Platz. Rückte das alte Museum die Geschichte noch ins Zentrum der Stadt, drängt das neue sie hinaus in die Wüste. Das historische Museum war Ende des 19. Jahrhunderts gebaut worden, um den damals entdeckten archäologischen Artefakten einen Raum zu geben. Nun ist selbst der zu klein geworden. Wie die Stadt sprengt auch die Geschichte ihren Rahmen.

Tutanchamun war wohl gerne campen. Abu Bakr, Ägyptologe und Touristenfüher

Von außen wirkt der gigantische GEM-Bau wie ein Ufo. Die Konturen schimmern in der Mittagshitze. Manches, was nach Baustelle aussieht, ist wohlüberlegt. Abu Bakr deutet mit dem Finger nach oben, auf ein Loch in der Fassade. Es scheint, als hätten die Erbauer schlicht eine Kachel in der Wandstruktur vergessen. Tatsächlich soll durch diese Lücke bei Sonnenaufgang am 22. Februar und 22. Oktober das Licht fallen und auf eine riesige Statue des Pharaos Ramses II. treffen, die im Eingangsbereich die Besucherinnen und Besucher empfängt.

Vor Ramses II. stehen einige Touristinnen. Sie kehren der zehn Meter hohen Statue den Rücken zu, drücken auf einem Metallkasten herum. Auch wenn vieles noch unfertig aussieht – der Selfieautomat funktioniert schon. Wer an einer rotmarkierten Stelle posiert, seine Daten eingibt und den Knopf drückt, bekommt per E-Mail ein Porträt mit Ramses.

Erste Neugierige besuchen Tutanchamun. Eine Ausstellungseröffnung im Museum. © imago/Xinhua/Ahmed Gomaa

Das Innere des rund 50 Hektar großen Museums fühlt sich an wie eine Simulation. Klare Linien, erdfarbene Töne, milchiges Licht. Über die breite Haupttreppe läuft man entlang von Sarkophagen und Pharaonenstatuen nach oben – oder lässt sich über ein langes Rollband wie im Flughafen befördern. Abu Bakr weist auf seinen Bauch und nimmt das Rollband. „Die Treppe runterzugehen ist anstrengend genug“, sagt er. Die Besucher fahren im Schneckentempo an den massiven Exponaten vorbei.

Der Blick auf den Höhepunkt

Auf einem grauen Sockel sitzt ein überlebensgroßer Pharao. Die Hände liegen flach auf seinem Schoß, ein Teil seiner Nase ist abgeschlagen. Er blickt die Besucher an, sein Gesicht ist regungslos. Neben ihm steht eine kleinere Statue, ein Herrscher mit blanker Brust und leichten Segelohren. Seine Beine sind in Schrittstellung, als würde er auf die Betrachterin zulaufen. Weiter oben folgen Sarkophage aus Granitgestein, darauf Hieroglyphen und Zeichnungen.

Am Ende der Treppe, ganz oben, stehen die Treppenläufer und Rollbahnfahrerinnen gemeinsam vor einer gläsernen Fensterfront. Sie gibt den Blick auf den Höhepunkt der Ausstellung frei: die Pyramiden.

Eigentliches Highlight des GEM soll aber ein anderes werden: Hier sollen erstmals alle Stücke aus dem Grab des Pharaos Tutanchamun gemeinsam ausgestellt werden. Dazu gehören seine goldene Totenmaske, ein rund 60 Kilogramm schwerer Sarg aus Gold und ein Thron aus vergoldetem Ebenholz, der an einen Klapphocker erinnert. „Tutanchamun war wohl gerne campen“, sagt Abu Bakr.

Der Herrscher soll bereits im Alter von 18 bis 20 Jahren gestorben sein. Die postume Bedeutung, die er in seinem Leben vermutlich nie hatte, verdankt er einem glücklichen Zufall: Sein Grab gilt als das einzige der ägyptischen Pharaonen, das Archäologen vollständig intakt und mit allen Beigaben entdeckt haben.

Ein Großteil der Schätze aus Tutanchamuns Grab soll sich schon im GEM befinden. Die zentralen Objekte – die Maske, der Sarg – kann man aktuell noch im alten Ägyptischen Museum am Tahrir-Platz im Zentrum Kairos besichtigen.

Beim Besuch am kommenden Vormittag fühlt man sich in einer anderen Welt: Das Museum ist vollgestopft – mit Objekten und Menschen. „Hier hängen einem sogar auf der Toilette archäologische Objekte im Gesicht“, sagt Abu Bakr. Er erzählt von den rund 100.000 Artefakten, für die man neun Monate Zeit bräuchte – wenn man jedes eine Minute lang anschauen wollte.

Der Glanz der Nacht. Das Grand Egyptian Museum wirkt klar strukturiert. © imago/Xinhua/Sui Xiankai

Wirkt das GEM klar strukturiert, weitläufig, bis ins Detail geplant, dominiert am Tahrir-Platz das Chaos. Gruppen quetschen sich zwischen den Objekten hindurch, die wie zufällig dahingewürfelt dastehen. Konnte man die Geschichte im GEM vorsichtig ertasten, stolpert man hier einfach darüber. Touristen sitzen auf den Füßen von riesigen Statuen, schubsen sich gegenseitig aus dem Weg, rammen Selfiesticks in fremde Rücken.

Ohne Orientierung ist es leicht, sich im Ägyptischen Museum zu verlieren. Und vielleicht ist genau das der eigentliche Charme, die Faszination, die das alte Gebäude ausmacht. Hier liegen Schmuckstücke aus Pharaonengräbern noch in den Aufbewahrungsboxen, in die sie Anfang des 20. Jahrhunderts von ihren Entdeckern gelegt wurden. Oft finden Ägyptologen im Fundus des Museums unerwartete Schätze, die nirgendwo dokumentiert seien, erzählt Abu Bakr.

Doch verlässt man das Museum mit Zweifeln: In der Tutanchamun-Ausstellung im Obergeschoss weist ein großes Schild darauf hin, dass die Artefakte vom Britischen Museum präsentiert werden. Die Kolonialgeschichte hinterlässt ihre Spuren. Viele Objekte sind heute fernab ihrer Heimat ausgestellt.

Dazu zählt auch der berühmte Rosettastein. Er machte die Entschlüsselung der Hieroglyphen möglich, weil er die gleiche Botschaft in mehreren Sprachen enthält, und befindet sich im British Museum zu London. Kairo darf nur eine Kopie ausstellen.

Auch nach der Eröffnung des GEM soll das Ägyptische Museum geöffnet bleiben. Wenn alle zentralen Ausstellungsstücke umgezogen sind, werden wohl weniger Besucher ihren Weg zum Tahrir-Platz finden. So wird wohl auch hier das Alte nach und nach im Neuen untergehen – und die Geschichte, auf die Ägypten eigentlich so stolz ist, mehr und mehr aus der Stadt gedrängt.