Saubere Klos, besseres Essen, schönere Aussicht Warum sich Campingurlaub in der Schweiz lohnt

Campingplätze beschwören verschiedene Bilder herauf. Manche stellen sich Pinienwälder vor, orangefarbenes Sonnenlicht, Hängematten, den Geruch von kochenden Nudeln und Gasherden. Andere denken an rechteckige Parzellen, Wohnwagen, Dosenbier und Klappstühle.

Was die meisten nicht mit einem Urlaub im Zelt verbinden, sind schicke Restaurants, Menschen in frischen Hemden, saubere Sanitäranlagen mit Waschbetonfassaden und Kräutergärten. Aber die gibt es. Wo? Natürlich in der Schweiz. Dem Land, in dem vieles besser und alles teurer ist – selbst die Campingplätze. Hier erklären wir, warum sich ein Urlaub auf ihnen trotzdem lohnt.

1 Der Vibe

Eine Bekannte, die in Deutschland geboren wurde, aber seit Jahrzehnten in der Schweiz lebt, skizzierte den Unterschied zwischen Schweizern und Deutschen einmal wie folgt: Deutsche, sagt sie, trügen schwarze Jeans auch noch dann, wenn sie richtig ausgewaschen seien und sich der Abdruck des Portemonnaies an der Gesäßtasche hell abzeichne. Schweizer hingegen hätten längst eine neue Hose oder die alte wieder dunkel gefärbt.

Reisetipps Von Berlin aus kann man gut mit dem Zug in die Schweiz reisen, der ICE fährt bis Zürich oder Interlaken (beide ab 67 Euro pro Strecke). TCS ist ein Schweizer Automobilclub, ähnlich dem ADAC in Deutschland, dem 25 Campingplätze im ganzen Land gehören, beispielsweise in Solothurn und Buochs, Übernachtungspreise ab 40 Euro. Diese Reise wurde unterstützt von TCS Camping.

Diese modische Achtsamkeit findet man in der Schweiz sogar auf dem Zeltplatz. Obwohl solche Orte traditionell keine Horte des guten Geschmacks sind, sondern des Lotterlooks. Ausgestellt mit Crocs, Karohemden und Dreiviertelhosen. Die Schweizer aber schaffen es, selbst beim Campen auszusehen, als hätten sie ein Bügeleisen im Gepäck. Was unentspannt klingt, verleiht dem gesamten Urlaub eine ganz neue Festlichkeit.

2 Die Verpflegung

Können Sie sich vorstellen, dass in Deutschland irgendjemand in ein Campinplatzbistro zum Abendessen geht, obwohl er nicht gerade neben diesem zeltet? Nein, denn hierzulande verkauft der typische Kiosk hauptsächlich Pommes – mit Ketchup, Mayonnaise oder Currywurst, jedenfalls irgendwas mit frittierter Kartoffel. Auf dem Campingplatz Solothurn ist das anders. Da steht im angrenzenden Restaurant Pier11 Spargel auf der Karte, Lachs, Solothurner Weinsuppe mit feinen Gemüsebrunoise und Brot-Croûtons oder Entrecôte mit hausgemachter Kräuterbutter.

Das alles servieren Kellner auf einer Sonnenterrasse, umringt von grünen Pflanzen, die den Blick auf einen kleinen Hafen an der Aare freilassen. Neben Campinggästen sitzen Anwohner und Ausflügler, die zuvor am Ufer des Flusses spazieren waren.

Ins Fischers Fritz gehen auch Zürcher, um zünftig zu essen. © Zürich Tourismus/Dominik Baur

Auch der Campingplatz „Fischers Fritz“, drei Kilometer vom Züricher Stadtzentrum entfernt, verfügt über ein Lokal, das mittlerweile eine Institution ist. Jeden Morgen fängt der Fischer im Zürichsee frischen Fisch. Je nach Ausbeute stehen Saiblinge, Felchen, Egli, Seeforellen, Rotaugen oder Welse auf der Karte.

In Buochs am Vierwaldstättersee gibt es zwar kein eigenes Restaurant, dafür aber eine Outdoorküche mit Induktionsplatten, für den eigene Töpfe bereitstehen und daneben Hochbeete mit Kräutern, um die selbst gekochten Gerichte zu würzen..

Auch die sonstige Verpflegung lässt sich in Buochs leicht organisieren. Obwohl der Campingplatz am Seeufer, abseits urbaner Servicedichte liegt, ist ein Coop der Superlative nur einen Zehn-Minuten-Fußweg entfernt. Dieser Supermarkt ist, wie die meisten in der Schweiz, einen eigenen Ausflug wert. Los geht es mit Käse-Probierhäppchen am Eingang, danach wartet eine fulminante Obstecke, gefolgt von einer großen Fisch- und Fleischtheke sowie einer riesigen Schokoladenabteilung.

3 Die Sanitäranlagen

Die Wasch- und Toilettensituation ist für viele Menschen der Grund, warum sie Campingurlaube kategorisch ablehnen. Aus verständlichen Gründen: Niemand hat Lust darauf, morgens die Haare des Vorgängers aus dem Duschsieb zu pulen. In der Schweiz sticht dieses Argument nicht. Erstens sind die Sanitäranlagen sauber, und zweitens sehen sie wie kleine Architekturpaläste aus.

Beispielsweise in Solothurn. Als der Zeltplatz während des Corona-Lockdowns schließen musste, haben Mitarbeitende die Sanitäreinrichtung kernsaniert. Entstanden ist ein ungefähr 50 Quadratmeter großer, lichtdurchfluteter Pavillon, verkleidet mit einer Mischung aus Glas und Sichtbeton und ausgestattet mit einem Duschabteil für Vierbeiner.

Auch in Buochs sind die Sanitäranlagen modernisiert. Sie verfügen über Oberlichter, niedrige Waschbecken für kleine Menschen, barrierefreie Toiletten und Duschen sowie Topfpflanzen-Arrangements auf kleinen Holzbrettern.

4 Die Umgebung

Landschaften können unterschiedlich schön sein. Das heißt, es gibt welche, die sehen atemberaubend aus – und andere, die sind so lala: ein bisschen hügelig, vereinzelt Bäume, nichts Besonderes. In der Schweiz, dem Land der Berge und Flüsse, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass selbst die Umgebung einer Autobahnraststätte, geschweige denn eines Campingplatzes ziemlich beeindruckt.

Tolle Kulise vor dem Zelt: Camping Arolla. © Camping Arolla/Sébastien Colli

Auf dem höchsten Zeltplatz Europas, Camping Arolla, der auf 1950 Metern im Wallis liegt, ist die Umgebung nicht nur eindrucksvoll, sondern schlicht spektakulär. Auf dem mit Gras bewachsenen, hügeligen Areal wimmelt es geradezu von Bergbächen und Klettersteigen (Übernachtung ab 20 Euro möglich). Und abends trübt kein Großstadtlicht den Sternenhimmel. Bis zur nächstgelegenen Stadt Sion braucht das Auto 50 Minuten.

Nicht ganz so weit weg von der Zivilisation, trotzdem dicht an der Natur schlafen Urlauber auf dem Campingplatz in Buochs. Auf dem kostet eine Nacht zu zweit im mitgebrachten Wohnmobil oder Van zwar zwischen 68 und 78 Euro, dafür wohnt man jedoch fußläufig vom kristallklaren See entfernt und umringt von 2000 Meter hohen Bergen, die wenige Kilometer entfernt aus dem Boden ragen. Ein Setting, in dem sich – ebenso wie auf anderen alpinen Zeltplätzen – Geld sparen lässt, das man andernorts womöglich wieder für Freizeitaktivitäten ausgeben würde. Denn Wandern kostet nichts, Schwimmen und Radfahren ebenfalls nicht.

5 Die Anbindung

Obwohl Camping häufig einen umweltfreundlichen Eindruck macht, bedeutet es meist: Autourlaub. Teilweise haben daran nicht die Reisenden Schuld, sondern mangelt es an der Infrastruktur in den Ortschaften. In der Schweiz jedoch darf das Auto ruhig zu Hause bleiben, dem dichten Nahverkehrsnetz sei Dank. Wer etwa zum Campingplatz am Vierwaldstättersee will, fährt mit dem Zug nach Luzern und von dort weiter mit dem Interregio nach Stans sowie einem Bus, der knapp 500 Meter vor dem Platz hält. Dauer: eine gute halbe Stunde, Kosten: umgerechnet fünf Euro.

Vom Campingplatz in Buochs aus lassen sich sämtliche Aktivitäten mit dem Nahverkehr unternehmen. Da kann man zum Beispiel mit dem Bus nach Beckenried fahren, um von dort mit einem Schiff den Vierwaldstättersee zu überqueren und auf der anderen Seite, in Vitznau, mit einer der ältesten Zahnradbahnen Europas auf die Spitze des Berges Rigi zu tuckern – oder man fährt bis Seelisberg und wandert auf den 1923 Meter hohen Gipfel des Niederbauen Kulm.

In Solothurn können Gäste in einem umgebauten Wagen schlafen. © TCS Camping

Selbst der Zeltplatz Pé da Munt, am Fuß des Umbrailpasses und des Schweizerischen Nationalparks, kurz vor der italienischen Grenze, erreichen Urlauber von Zürich in vier Stunden mit öffentlichen Verkehrsmitteln. Die Mühen belohnen die Betreiber mit einer Feuerstelle, die zu jeder Parzelle gehört.

Auch zum Campingplatz in Solothurn kommen Gäste leicht: Vom Bahnhof im Ort fährt der Bus nur sechs Minuten, danach folgen drei Minuten Fußweg. Abends bringt einen der Nahverkehr zurück in die hübsche Altstadt von Solothurn, mit einer belebten Kneipenstraße und etlichen Restaurants.

Eine Empfehlung zum Sonnenutergang: das Solheure direkt neben der Aare. Viele junge Leute sitzen auf der Kaimauer, trinken Wein und probieren Fingerfood. Von da bis zur Wohnwagentür oder dem Zeltreißverschluss dauert es bloß 23 Minuten.