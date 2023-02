Skisportparadies Warth in Vorarlberg Das olympische Dorf

Die Lawine löst sich auf circa 2200 Metern. Erst rutschen die Schneemaßen nur ein bisschen, dann wachsen sie an und nehmen Fahrt auf. Ein stählerner Bremsverbau kann die Lawine nicht stoppen, sie rauscht über einen Felsvorsprung hinab, eine weiße Staubwolke steigt empor. Erst auf der flacheren Bergflanke darunter verliert die Lawine an Geschwindigkeit, nach 20 Sekunden ist das Naturschauspiel vorbei.

Alois Bickel beobachtet die Lawine am Wahrterhorn aus dem Sessellift und nickt wissend. 30 Minuten davor hat der Bergführer noch von dieser Passage für eine Skitour abgeraten. Zu viel Wind, zu viel Schnee, hatte er gesagt und sich mit der Hand durch den dichten, schwarzen Bart gefahren. Jetzt zeigt Bickel auf die Schneefahnen, die der Wind am Berggipfel in den Himmel bläst. Im trüben Sonnenschein sieht es ein bisschen so aus, als würde der Berg brennen. „Wind ist der Baumeister der Lawinen“, sagt Bickel, da geht an einer anderen Flanke die nächste kleine Lawine ab.

Während in großen Teilen der Alpen in dieser Saison die Pisten lange grün geblieben sind, muss man sich in der Doppelgemeinde Warth-Schröcken deshalb selten Sorgen machen. Schnee gibt es hier, am Hochtannbergpass zwischen Bregenzer Wald und dem Arlberg, konstant von Dezember bis weit die Frühlingsmonate hinein. Im Schnitt hat es in Warth, gelegen auf 1495 Metern, in den vergangenen zehn Jahren jedes Jahr zehn Meter geschneit. Und so sind die 178 Einwohner in dem kleinen Bergdorf, in dem der Skisport in der Vergangenheit miterfunden wurde, von der Zukunft des Wintertourismus überzeugt. Sie müssen es sein, denn am Schnee hängen hier Existenzen.

Warth ist erst durch den Alpinsport zu Wohlstand gekommen. Um 1900 galt die Region zwischen Arlberg und Bregenzer Wald als Armenhaus Österreichs, um die bittere Not zu mindern, schickten viele Bauern ihre Kinder in den Frühlingsmonaten zum Arbeiten in das wohlhabende Oberschwaben. Die sogenannten Schwabenkinder, die sich ins Bewusstsein der Region gebrannt haben.

Alois Bickel führt Skitouristen durch die verschneiten Wälder von Warth. © Felix Hackenbruch/Tagesspiegel

Warth selbst hatte wohl nie ein Schwabenkind, doch es sind einfachste Verhältnisse, die Johann Müller vorfindet als er um 1890 als frisch geweihter Pfarrer vorfindet. Die Sommer sind kurz, die Winter lang und einsam, eine Straße gibt es nicht nach Warth. 1895 sah Müller in einer Zeitschrift ein Bild, die zeigt, wie sich Menschen in Schweden und Norwegen auf Holzbrettern im Schnee fortbewegten. Der Pfarrer bestellte sich die sonderbaren Bretter und begann heimlich zu üben.

„Ich warte des Abends, um nicht gesehen und ausgelacht zu werden“, erinnerte er sich 1948 im Vorarlberger Volksblatt. Zwei Tage später fühlte er sich bereit und wagte in den frühen Morgenstunden die Fahrt von Warth ins benachbarte Lech. „Ich kam, abgesehen von ein paar Stürzen, nach 1,5 Stunden gut hinüber.“ Als er am nächsten Tag nach Warth zurückkehrte, erwarteten ihn bereits die neugierigen Bauern. Die Geburtsstunde des alpinen Skisports in Warth.

130 Jahre später steht Alois Bickel an der Stelle, an der Pfarrer Müller unterhalb des Wahrterhorns nach Lech querte. In seinen Spuren will er heute lieber nicht wandeln, dafür gibt es seit 2014 eine Gondel, die die beiden Dörfer verbindet und zum größten Skigebiet Österreichs gemacht haben. Bis nach St. Anton kann man inzwischen von Warth an einem Tag kommen. 85 Pistenkilometer und 18.000 Höhenmeter.

Doch Bickel will heute nicht Meter machen, sondern Tiefschnee-Spaß haben. In der Nacht hat es geschneit, unberührter Powder wartet auf ihn. Ganz risikofrei ist das nicht. Östlich vom Wartherhorn steigt gerade ein einzelner Mann im Zickzack eine Felsrinne zum Karhorn hinauf. „Allein müsste ich das jetzt nicht machen, es braucht nur irgendwo einen versteckten Stein“, sagte Bickel.

Als früherer Profi-Freerider hat der 40-Jährige eigentlich schon ganz andere Sachen erlebt. Mit mehr als hundert Sachen bretterte er die Hänge der Welt herunter, Sprünge von 50, 60 Metern waren keine Seltenheit – inklusive Salti und Schrauben. Als Wintersport-Stuntman hat er sein Geld verdient, war unter anderem Markenbotschafter bei Red Bull. „Skifahren ist eine Leidenschaft und meine Lebensentscheidung. Ich verdanke dem Skifahren fast alles“, sagt Bickel. Tatsächlich ist er als Freerider um die Welt gekommen, fuhr selbst auf den entlegensten Bergen in Alaska, Japan, Russland und Südamerika. Und doch ist er immer wieder zurückgekehrt ins Dorf seiner Jugend.

Reisetipps Mit dem Zug von Berlin nach Bregenz, von dort aus weiter mit dem Postbus, Tickets ab 39,90 Euro. Frisch renoviert ist die Familienunterkunft Haus Alpin, wo das Doppelzimmer ab 290 Euro pro Nacht zu haben ist. Der Tagespass für das Skigebiet Warth-Schröcken kostet 64 Euro. Der Arlbergpass, der auch zur Liftnutzung in Lech und Zürs berechtigt, kostet drei Euro mehr. Die Reise wurde von TVB Warth-Schröcken unterstützt.

„Für Freerider ist Warth das Mekka“, sagt Bickel. Schon als kleiner Junge hat er hier die Hänge unsicher gemacht. Eine Weile ist er als Rennfahrer unterwegs, in der Jugend schafft er den Sprung in den Förderkader. Doch sein Herz gehört dem Gelände. Jenseits der Massen, mitten in der Natur verspüre er die größte Freiheit, sagt Bickel. Als Skilehrer und Bergführer geht er es inzwischen deutlich entspannter an als früher – und achtet auf die Sicherheit am Berg. Im Rucksack hat er immer eine Schaufel dabei, in der Tasche einen Peilsender. Seit sein Sohn auf die Welt gekommen ist, sei er passiver geworden, gibt er zu. 18 Monate alt ist der Kleine – und stand schon auf Skiern. „Das war eine Gaudi“, sagt Bickel und klingt stolz.

Er will seinem Sohn die unbeschwerte Kindheit bescheren, die auch er erlebt hat. Dafür wollen Bickel und seine Frau in Warth bleiben. Neben dem Dorflift hat er damit begonnen, das alte Haus seiner Eltern zu sanieren. Ein paar Bretter und Fensterscheiben liegen schon neben dem Gebäude. Ein Hotel mit 40 Betten soll hier direkt an der Piste entstehen, familiär und nicht zu groß. Mit dem Kredit und den gestiegenen Baupreisen geht Bickel dennoch ins Risiko. Hätte er das Grundstück verkauft, erzählt er, hätte er ausgesorgt und auch sein Sohn hätte sich wohl keine Sorgen mehr machen müssen. „Verkaufen tut man aber nur einmal“, sagt er. „Ich will etwas mit Wertigkeit weitergeben.“

Für Stefan Strolz sind seine Pläne ein Glücksfall. Denn der Bürgermeister von Warth kämpft um den Charakter seines Dorfes. „Überall klopfen die Investoren mit ihren Großprojekten an“, berichtet Strolz bei einem Glas Schnaps in einem alten Schindelhaus gegenüber der Kirche, die Pfarrer Johann Müller bauen ließ. In der alten Stube muss Strolz etwas gebückt laufen. Mit den karierten Vorhängen, den Holzdielen und dem Kachelofen wirkt hier alles noch wie zu den Tagen als Warth ein Bauerndorf war. Strolz hat es mit Gemeindegeldern einer Deutschen abgekauft, damit das historische Haus und damit der Dorfkern bewahrt bleibt.

Bürgermeister Stefan Strolz möchte den dörflichen Charakter des Ortes bewahren. © Felix Hackenbruch/Tagesspiegel

Strolz ist der Prototyp eines Bürgermeisters. Neben seinem politischen Amt – verantwortlich für 13 Mitarbeiter – betreibt der 65-Jährige seit 34 Jahren eine Pension, ist bei der Bergwacht und war lange Chef der Lawinenkommission, die für die Schnee-Sprengungen verantwortlich ist. Strolz ist immer auf Achse. Die Geburtstage aller 178 Einwohner hat er im Kopf, welche drei Frauen gerade schwanger sind, weiß er natürlich auch. Seit ein paar Jahren gibt es wieder genug Kinder in Warth, um den Kindergarten zu betreiben.

Geht es nach Strolz behält Warth seinen dörflichen Charakter. Zwar gibt es 14 Hotels und 12 Restaurants in Warth. Doch die Unterkünfte sind bodenständig, mehr als 150 Betten gebe es da nicht. „Warth soll nicht Ischgl werden“, sagt Strolz und meint die Après-Ski-Partys, die Luxus-Chalets und das viele Geld, das nicht bei der Bevölkerung ankomme. „Wir brauchen einen gesunden Tourismus“, sagt Strolz. „Ich will hier keinen Juwelier haben.“

Dabei will Strolz nicht die Zeit anhalten. Eine neue Wasserleitung wurde in das Dorf gelegt, seitdem können Hotels große Pools planen, die Skiverbindung nach Lech sei die richtige Entscheidung gewesen. Inzwischen gibt es eine kleine Eisbahn auf dem Dorfplatz, Flutlicht-Rodeln, Laternenwanderungen, Eisklettern und Husky-Schlittenfahrten. Strolz will Warth als sportliches Familienskigebiet entwickeln.

Der Ortskern von Warth in Vorarlberg. © Warth-Schroecken Tourismus/Ratko Medienagentur

Bei der Vermarktung hilft ihm, dass mit seinem Cousin und dessen Sohn – Hubert und Johannes Strolz – zwei Olympiasieger aus Warth kommen. 34 Jahre nach dem Senior in Calgary holte der Junior 2022 in Peking Gold in der Kombination. Gemeinsam mit der Wartherin Wiltrud Drexel, bei den Olympischen Spielen 1972 in Sapporo Bronze im Riesenslalom gewann, kommt Warth auf sechs olympische Medaillen. Pro Kopf ist Warth damit wohl das erfolgreichste Skisport-Dorf der Welt. Mit „Skifahren auf Goldniveau“ werben die Skilifte seither. Den nächsten Olympiasieger habe er aber noch nicht ausgemacht, sagt Strolz, lacht und trinkt einen zweiten Schnaps.

Nicht nur von seinen erfolgreichen Skifahrern profitiert Warth. Weil die tiefergelegenen Skigebiete immer häufiger mit Schneeproblemen zu kämpfen haben, fahren auch viele Tagestouristen die Serpentinen am Tannbergpass nach Warth hinauf, wo die vielen Nordhänge im Januar und Februar oft für eisige Temperaturen und Schneesicherheit sorgen. Bei 8000 Besuchern schließe man den Verkauf, sagt Strolz. „Man darf es nicht übertreiben.“

Für Alois Bickel sind die Frühlingsmonate, wenn die Sonne Kraft entwickelt, die schönsten in Warth. Wenn nach Ostern die Lifte schließen würden, kehre im Dorf für ein paar Wochen Ruhe ein. Oft hat er dann bei Skitouren die Berge für sich. Dann zieht es ihn zum Valluga, seinem Lieblingsberg, wo er jeden Felsen und jede Kante kennt.

Für Bickel ist die Entwicklung von Warth Geschenk und Auftrag zu gleich. „Die Generation vor mir ist noch in wirklich bescheidenen Verhältnissen groß geworden“, sagt er und berichtet von seinem Großvater und seinem Vater, die beide noch einen Alp-Bauernhof betrieben haben. Der Tourismus habe dem Dorf Reichtum gebracht, doch der sei fragil. Natur und Dorf müssten geschützt werden. „Unsere Bodenständigkeit müssen wir uns erhalten, das ist das Herz von Warth.“

