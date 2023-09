Surfen in Nordjütland Honolulu an der Nordsee

Als ich meinen Fuß zum ersten Mal ins Wasser strecke, muss ich an eine Zeile von William Finnegan denken: „Leute, die in fortgeschrittenem Alter mit dem Surfen anfangen, also älter als 14, haben keine Chance“, schreibt der US-Autor und Surfer in seiner Autobiografie. „Sie leiden meist ziemlich und hören dann auf.“