Sylt mal anders Der Süden des Nordens

Werner Mansen kommt mit klatschnasser Jeans und einem großen Lächeln zum Ausgangsort seiner geführten Wanderung um die Hörnum-Odde – so heißt die sandige Spitze am Ende der Insel Sylt. Er hat eben noch eine Schulklasse durch das Watt geführt und wurde vom Regen erwischt – keine Zeit zum Umziehen. Unter seiner Schirmmütze schaut strubbelig das graublonde Haar hervor, das ganz sonnig aussieht, und schnell ist klar: So ein bisschen Wetter wird diesem Mann die Laune nicht verderben.