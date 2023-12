Tritt in den Norden Von Berlin nach Norwegen mit dem Fahrrad

Mein Antrieb: die Aussicht auf eine Zimtschnecke. Tritt für Tritt hieve ich mich im kleinsten Gang über 1000 Höhenmeter auf die norwegische Hochebene Venabygdsfjellet hinauf – und bin gerade schnell genug, um mit meinem vollbepackten Lastenrad nicht umzufallen. Neun Prozent Steigung für die nächsten zwölf Kilometer, hat das Schild im Tal angekündigt. Prost Mahlzeit. Ab und an braust ein Auto an mir vorbei. Gelegentlich verhöhnen mich Straßenschilder, die das Tempo auf 50 begrenzen. Würde mich wundern, wenn ich auch nur ein Zehntel davon auf den Tacho brächte. Aber was habe ich erwartet, als ich mir vornahm, dreieinhalbtausend Kilometer von Berlin bis zur Spitze Norwegens zu radeln?