Tagesspiegel Plus Wo Olympioniken und Anfänger den besten Kunstschnee finden : Alle Wege führen nach Oberhof

Wer in Mitteleuropas Schmalspur-Wintern Langlauf ausprobiert, kommt nicht am thüringischen Skiort vorbei. In einer riesigen Kunstschneehalle trainieren Wettkampfsportler neben Laien. Unser Autor hat es getestet.