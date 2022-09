Rekonstruktion eines Doppelmordes Der lange Arm der Umweltmafia in Brasilien

Ein gelbes Absperrband flattert am Ufer des Rio Itaquaí. „Bundespolizei – Nicht betreten“, steht in Portugiesisch darauf. Die Aufforderung wirkt seltsam hier, mitten im Amazonasdschungel. Warm und braun mäandert der Itaquaí vor sich hin, das nächste Städtchen liegt zwei Bootsstunden flussabwärts, es heißt Atalaia do Norte. Auf dem Weg dorthin kommt man an drei winzigen Fischergemeinden vorbei, Straßen gibt es keine. Brasilien grenzt hier an Peru und Kolumbien, die Region ist eine der abgelegensten und ursprünglichsten Ecken Südamerikas.

Lesen Sie weiter mit Tagesspiegel Plus Nie waren verlässliche Informationen wichtiger Jetzt 30 Tage gratis testen Stark werbereduziert

in der Tagesspiegel App Exklusive Inhalte für

Tagesspiegel Plus-Leser Ohne Risiko:

Jederzeit kündbar Jetzt 30 Tage gratis testen Schon Digital-Abonnent? Hier anmelden